Realme révèle les détails du bâton de streaming Google TV 4K avant le lancement

(Pocket-lint) - Le premier stick de streaming de Google TV semble prêt pour le lancement, avec Realme partageant les détails dun modèle 4K sur un site Web teaser avant un lancement prévu le 13 octobre.

La plate-forme Google TV a été dévoilée pour la première fois sous la forme dun dongle Google Chromecast en octobre dernier, bien que, lannée suivante, nous navons eu droit quà des téléviseurs exécutant le service.

Les téléviseurs Sony et TCL dotés de Google TV ont fait de la plate-forme une partie de lexpérience intégrée plutôt quun module complémentaire de clé de streaming., naturellement, tandis que les clés de streaming lancées au cours de cette période ont choisi de sen tenir à la plate- forme Android TV.

Realme change cela, cependant, avec le 4K Google TV Streaming Stick représentant le premier appareil de ce type à être lancé en dehors du Chromecast susmentionné. Cest également le premier à être lancé en Inde, où la plate-forme nest pas encore prise en charge.

En termes de fonctionnalités, la clé offrira une résolution 4K à 60 images par seconde, prendra en charge HDMI 2.1 et HDR10+ et proposera des applications telles que Netflix et Prime Video.

Les détails des prix ne sont pas encore connus, mais nous imaginons que ce sera une étiquette assez compétitive afin dattirer ceux qui veulent renforcer le profil intelligent de leur téléviseur sans, vous savez, acheter un nouveau téléviseur.

Le lieu de lancement réel de la clé Realme est également un peu un point dinterrogation jusquà la date de sortie supposée du 13 octobre. Il est probable que Realme se concentre sur lInde, mais cela pourrait également fournir à ceux dAmérique du Nord et dEurope une alternative à loption officielle de Google.

Nous aurons probablement les détails officiels bientôt, alors assurez-vous de revenir une fois que nous aurons rempli les blancs.