Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez maintenant charger lapplication Pokemon TV sur votre Nintendo Switch pour regarder tout Pokemon , y compris les épisodes et les saisons complètes des émissions de dessins animés de longue date.

Lapplication multimédia en streaming lancée en 2010 via un site Web officiel , est ensuite arrivée à Applications Android et iOS en 2013 et, en 2019, il est sorti pour les téléviseurs intelligents. Désormais, Pokemon TV est disponible gratuitement sur Switch depuis le Nintendo eShop . Pour coïncider avec ce nouveau lancement, lapplication Pokemon TV annonce une catégorie "Junior" qui présente une programmation spécifiquement destinée aux jeunes téléspectateurs. Il met en évidence et actualise régulièrement des contenus tels que des chansons à chanter, des comptines, etc.

Lapplication Pokemon TV propose également des vidéos chargées de trucs et astuces, des émissions Pokemon compétitives telles que le jeu de cartes à collectionner et la compétition de jeux vidéo, et des centaines dépisodes de la série animée Pokemon, y compris des saisons complètes et des animations spéciales. Vous pouvez en savoir plus sur lapplication ci-dessous.

Avis à tous les dresseurs ! #PokemonTV est désormais disponible sur #NintendoSwitch , avec des épisodes complets de #PokemonTheSeries , des matchs passionnants du monde de @PlayPokemon , du nouveau contenu Junior pour les petits Dresseurs, et plus encore ! https://t.co/LPK7APMqPK pic.twitter.com/5odHmNa2uI – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 août 2021