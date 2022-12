Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La première bande-annonce complète de Spider-Man : Across the Spider-Verse a été diffusée et elle montre qu'il y aura une foule d'œufs de Pâques à repérer dans le film lorsqu'il sortira l'été prochain.

L'un d'entre eux est la version de Spider-Man d'Insomniac, créée spécialement pour la série de jeux PlayStation. Comme dans le cas de sa brève apparition dans le film Spider-Man : No Way Home, on peut l'apercevoir dans la bande-annonce parmi un groupe de Spider-Men de plusieurs dimensions.

On ignore si cette version de Spider-Man, qui est apparue pour la première fois dans le jeu PlayStation 4 de 2018, puis dans la suite de Spider-Man : Miles Morales et le remaster PS5, jouera un rôle plus important dans le nouveau film. Quoi qu'il en soit, c'est un joli clin d'œil à l'univers distinct créé par le développeur pour les jeux.

Bien entendu, il apparaîtra également dans la suite du jeu d'Insomniac. Marvel's Spider-Man 2 est également prévu pour une sortie en 2023.

Pour en revenir au film, Spider-Man : Across the Spider-Verse sortira en salles le 2 juin 2023. Il s'agit de la suite directe de l'étonnant film d'animation Into the Spider-Verse, avec Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales, Jake Johnson dans celui de Peter B. Parker et Hailee Steinfeld dans celui de Gwen Stacy / Spider-Woman.

Il a rencontré un énorme succès, notamment en remportant l'Oscar du meilleur film d'animation en février 2019.

Écrit par Rik Henderson.