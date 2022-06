Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La série Horizon a été un superbe nouvel entrant dans le canon des jeux vidéo ces dernières années, en commençant par le stellaire premier jeu, Horizon : Zero Dawn, en 2017.

Alors que les jeux vont de mieux en mieux, Netflix serait en train de développer une adaptation télévisée de leur histoire - découvrez tous les détails clés, ici même.

À ce stade, rien n'est officiel, et il y a de fortes chances que les choses ne se déroulent pas d'une manière qui permette à Horizon d'atteindre le grand écran, mais la principale rumeur est que Netflix développe actuellement une série basée sur Horizon Zero Dawn.

Cela permettrait d'adapter l'histoire d'Aloy à la télévision dans un format de streaming, et serait de bon augure pour le budget disponible pour la série, puisque Netflix est l'un des plus grands dépensiers dans ce domaine quand il le faut.

Le géant du streaming a également fait ses preuves lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des franchises de jeux vidéo, après avoir trouvé de l'or avec The Witcher, qui a su tirer parti de la popularité de ces jeux. Il y a aussi un exemple plus récent avec Resident Evil.

Pour l'instant, nous ne disposons que du rapport de Deadline, mais nous resterons attentifs au cas où d'autres rumeurs ou informations apparaîtraient.

Nous n'avons même pas la confirmation officielle que Netflix travaille réellement sur la série, donc une date de sortie est encore loin pour Horizon - nous ne nous attendrions pas à le voir avant fin 2023 à ce stade, puisqu'il n'a pas commencé le tournage ou même une pré-production définitive.

Si le rapport de Deadline est exact, et que c'est bien Netflix qui réalise la série Horizon, alors vous avez de la chance : la question de savoir comment la regarder (éventuellement) est très simple.

Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un compte Netflix et, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous aurez accès à ses séries originales, dont Horizon semble faire partie.

Si la série télévisée suit de près l'histoire de la série de jeux, Horizon Zero Dawn mettra en scène Aloy dans un futur post-apocalyptique où l'humanité lutte pour survivre dans un monde dominé par des machines intelligentes.

Ces robots prennent la forme de vie animale, avec des formes et des tailles semblables à celles des dinosaures, et si certains sont relativement pacifiques, d'autres sont de féroces prédateurs.

Les factions en guerre qui parsèment le paysage, avec des traditions et des religions différentes, sont tout aussi problématiques. Pendant ce temps, Aloy a commencé à découvrir des indices sur la façon dont l'humanité est tombée en disgrâce, et comment elle pourrait être en mesure de combattre une menace qui ne cesse de croître.

Nous n'entrerons pas dans les détails car nous ne voulons rien gâcher pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux, mais Zero Dawn et Forbidden West offrent un monde futur vraiment riche et vibrant qui semble habité et peuplé tout en restant étrange et inquiétant.

Si la série parvient à capturer ne serait-ce que la moitié de cette atmosphère, elle offrira quelque chose que peu d'autres séries télévisées peuvent égaler à l'heure actuelle, même si nous soupçonnons qu'il faudra beaucoup d'effets pratiques et de synthèse pour que tout soit parfait.

Écrit par Max Freeman-Mills.