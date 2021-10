Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Pictures et PlayStation Studios ont publié la première bande-annonce du prochain film basé sur la série de jeux Uncharted.

Avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, Uncharted sortira en salles le 11 février 2022.

Daprès ce que nous pouvons voir, il présente des éléments dintrigue de différents jeux de la série - même des décors - mais il y aura aussi beaucoup de nouveautés.

Certes, alors que la quête du trésor de Sir Francis Drake semble figurer, il y a bien plus que cela: "Dans une épopée daction-aventure qui sétend sur le monde entier, les deux se lancent à la poursuite dangereuse du" plus grand trésor jamais trouvé "tout en traquant des indices cela pourrait conduire au frère perdu depuis longtemps de Nathan », dit-il dans le texte de présentation officiel.

Comme nous le savons (alerte spoiler), le frère de Nathan napparaît quau quatrième jeu - Uncharted 4: A Thiefs End .

En plus du film, une collection remasterisée "Legacy of Thieves" avec Uncharted 4 et The Lost Legacy sortira sur PlayStation 5 et PC au début de 2022.

Annoncé en septembre lors de lévénement PlayStation Showcase, il présentera apparemment des visuels améliorés, jusquà 4K et fonctionnant en 60 images par seconde.

Vous pouvez toujours obtenir Uncharted: The Nathan Drake collection, qui a été publié sur PS4 pour jouer également aux trois jeux originaux à leur meilleur.

