PlayStation Store pour tuer les achats et les locations de films

(Pocket-lint) - Après de nombreuses années de vente et de location de films numériques et démissions de télévision via les consoles PlayStation , Sony ferme le service.

À partir du 31 août 2021, les utilisateurs ne pourront plus acheter ni louer de films et de séries via la PlayStation 4. Le PlayStation Store ne proposera plus de vente de vidéos numériques à partir de cette date.

La raison invoquée est que les propriétaires de consoles préfèrent les services de streaming par abonnement au contenu payant: "Nous avons constaté une croissance considérable de la part des fans de PlayStation utilisant des services de streaming de divertissement basés sur un abonnement et des publicités sur nos consoles. Avec ce changement de comportement des clients, nous avons décidé de ne plus proposer dachats et de locations de films et de télévision via le PlayStation Store », a déclaré Vanessa Lee, responsable de lactivité vidéo de SIE.

En plus de la popularité croissante des services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV + et Disney +, la PS5 peut lire des Blu-ray 4K Ultra HD - la première console PlayStation à le faire. Les puristes audiovisuels préfèrent de loin la qualité dune copie de disque à un équivalent numérique.

Les propriétaires de PS4 peuvent toujours acheter ou louer des films et des émissions jusquau 31 août. Après cette période, vous pouvez toujours faire de même via Amazon Prime Video ou Apple TV si vous souhaitez toujours regarder du contenu payant ponctuel.

En effet, cest déjà la seule option disponible pour les possesseurs de PS5 (via la console elle-même.

Il convient également de noter que votre bibliothèque existante de films et démissions de télévision payants continuera dêtre disponible pour vous, même après la date limite.

"Les utilisateurs peuvent toujours accéder au contenu de films et de télévision quils ont acheté via le PlayStation Store pour une lecture à la demande sur leur PS4, PS5 et leurs appareils mobiles", a ajouté Lee.

Écrit par Rik Henderson.