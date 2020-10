Le premier regard du film Uncharted montre Spider-Man dans le rôle de Nathan Drake

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le film Uncharted, très retardé, est maintenant en pleine production et la première photo officielle est arrivée. Il montre Tom Holland en tant que leader Nathan Drake - ayant été posté sur Twitter par lui-même - et nous devons dire quil a lair parfait.

En effet, la voix de Nathan Drake dans les jeux, Nolan North, est daccord. Il a posté un tweet après avoir été invité à une visite de plateau qui donne à la star de Spider-Man: Homecoming un grand coup de pouce.

Ça a lair bien, . @ TomHolland1996 Vous serez heureux de savoir que les cheveux seront toujours avec vous jusquà la quarantaine! @unchartedmovie https://t.co/r03OlKI4bo - Nolan North (@nolan_north) 22 octobre 2020

Le film Uncharted se déroule avant le premier jeu - Uncharted: Drakes Fortune - et détaille comment un jeune Drake rencontre et se lie damitié avec Sully (joué par Mark Wahlberg dans le film).

Nous avons déjà vu quelque chose de leurs échanges initiaux dans les jeux - dans Uncharted 3 - mais le film modifiera peut-être les détails un peu car Drake était très jeune dans cette séquence jouable.

Antonio Banderas, Tati Gabrielle des années 100 et Sophia Ali dans le rôle de Chloe Frazer, la favorite des fans, sont également à laffiche du film.

Le réalisateur est Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) avec un scénario de Matt Holloway et Art Macum, qui ont tous deux travaillé sur les scénarios dIron Man, Transformers: The Last Knight et Punisher: War Zone.

Il est actuellement prévu de sortir le 16 juillet 2021 - la pandémie le permet.

Écrit par Rik Henderson.