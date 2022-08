Philips lance de nouvelles options OLED+ et Mini LED à l'IFA 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Philips a bien démarré l'IFA 2022 à Berlin avec le lancement d'une gamme de nouveaux téléviseurs Ambilight, dont des options OLED+ et Mini LED, qui viennent étoffer sa gamme de modèles phares.

La gamme est menée par l'OLED+937, qui sera disponible dans des variantes de 65 et 77 pouces, et doté de la dernière génération du traitement d'image AI de Philips.

Bowers & Wilkins sont à l'origine de la conception du son de ce téléviseur, qui dispose de son propre support 5.1, même si nous imaginons qu'il sera encore plus performant lorsqu'il sera associé à un système surround complet.

Une option légèrement inférieure est également disponible sous la forme de l'OLED+907, qui sera également disponible dans des tailles plus petites : Des options de 48, 55 et 65 pouces seront disponibles, pour ceux d'entre nous qui ont des salons un peu plus normaux.

Les modèles 937 et 907 disposent également d'une série de fonctions de jeu, notamment la prise en charge du VRR et des taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet de jouer de manière plus fluide sur les PS5 et Xbox Series X.

Du côté des mini LED, Philips a présenté le PML9507, déjà annoncé, qui n'est peut-être pas très rentable pour l'instant, mais qui offre une image absolument étonnante grâce à sa nouvelle technologie.

Tous ces modèles intègrent également ce que Philips appelle Ambilight Next Generation, une avancée pour sa technologie de rétroéclairage qui devrait être plus précise que jamais car elle suit l'action à l'écran.

Un nouveau mode Aurora vous permettra également de créer des séquences préétablies à diffuser si vous souhaitez un fond immersif pour une fête ou toute autre raison, ce qui semble également amusant.

Écrit par Max Freeman-Mills.