Philips pourrait passer d'Android à Google TV l'année prochaine

(Pocket-lint) - Les téléviseurs Philips en Europe présentent depuis longtemps Android TV comme plate-forme de télévision intelligente préférée, mais cela pourrait bientôt changer. Un nouveau rapport suggère qu'à partir de 2023, ils pourraient utiliser Google TV à la place.

Bien qu'ils ne soient pas très différents dans le contenu qu'ils proposent, Google TV a sans doute une interface utilisateur plus soignée. Il ajoutera également la possibilité d'attribuer différents profils d'utilisateurs bientôt - après avoir retardé le lancement de la mise à jour logicielle à la fin de l'année dernière.

Le logiciel peut actuellement être trouvé sur le Chromecast avec l' appareil de streaming Google TV et certains téléviseurs de Sony et TCL, mais n'est actuellement pas aussi répandu qu'Android TV.

Cependant, TP Vision - le fabricant de téléviseurs Philips en Europe et dans d'autres pays en dehors des États-Unis - a déclaré à FlatpanelsHD qu'il pourrait effectuer la transition l'année prochaine : "Google TV et Android TV présentent de nombreuses similitudes et nous considérons cela comme une transition progressive, qui se produira une fois que nous aurons soigneusement testé le nouveau format", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Nous passerons très probablement à Google TV pour nos modèles 2023, mais en attendant, nous continuerons à mettre à niveau notre offre Android TV et avons récemment introduit une interface utilisateur mise à jour utilisant une navigation par onglets."

Les téléviseurs Philips pour 2022 seront équipés d'Android 11.

Écrit par Rik Henderson.