Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau téléviseur dans la série Performance "The One" de Philips a été annoncé.

Le téléviseur Philips 8807 est conçu pour offrir les meilleures fonctionnalités tout en gardant les choses simples pour les consommateurs qui ne sont pas dérangés par le jargon technologique habituel de la télévision.

Il utilise un panneau LCD 120 Hz avec rétroéclairage LED, dispose d'Ambilight sur trois côtés et est disponible en six tailles : 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces. Ce dernier est une nouvelle taille pour un téléviseur Philips.

Il y aura également un modèle 60Hz pour ceux qui ont un budget plus serré.

Le téléviseur prend en charge Dolby Vision , HLG et HDR10 +, a une compatibilité HDMI 2.1 avec eARC, VRR, FreeSync Premium et le mode Auto-Low-Latency (ALLM), et dispose de la nouvelle fonction Game Bar de la marque pour donner aux joueurs un accès facile à différents paramètres dans un menu contextuel.

Il prend en charge Dolby Atmos et est livré avec des haut-parleurs stéréo intégrés. Ils sont capables d'atteindre jusqu'à 20 W de puissance système combinée.

Vous pouvez également ajouter des haut-parleurs supplémentaires à la configuration, y compris la barre de son Philips B8507 3.1 également annoncée, pour améliorer l'expérience. De plus, l'ensemble est alimenté par la technologie DTS Play-Fi et peut donc être utilisé dans le cadre d'une configuration sans fil multiroom.

Nous attendons toujours les détails des prix et de la disponibilité.

Écrit par Rik Henderson.