(Pocket-lint) - TP Vision a annoncé son premier téléviseur OLED de marque Philips à utiliser le nouveau panneau OLED EX plus lumineux de LG Display.

Le Philips OLED807 est également livré avec le dernier traitement d'image AI P5 de 6e génération de la société, Ambilight amélioré à quatre côtés et la compatibilité améliorée IMAX.

Il sera disponible en quatre tailles : 48, 55, 65 et 77 pouces. Et les joueurs seront ravis que les ports HDMI 2.1 prennent en charge eARC, des taux de rafraîchissement variables (VRR) de 40 Hz à 120 Hz et une bande passante complète de 48 Gbps (444, 12 bits).

FreeSync Premium et G-SYNC sont également pris en charge, tandis que les modes Auto Game et Auto Low Latency garantissent qu'il sélectionne toujours les bons paramètres lors du jeu.

Une nouvelle barre de jeu à l'écran permet également aux utilisateurs de modifier un menu simplifié.

Le panneau OLED EX a été annoncé par LG Display lors du CES 2022. Il utilise des composés de deutérium combinés à des algorithmes pour améliorer la stabilité et l'efficacité de chaque diode électroluminescente organique et est donc capable d'une luminosité jusqu'à 30 % supérieure à celle d'un écran OLED standard.

Le Philips OLED807 utilise cela et le processeur AI P5 de 6e génération pour créer les meilleures images HDR de la marque à ce jour.

Comme pour le 806 de 2021, le 807 prend en charge Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+ et HDR10+ Adaptive, et ajoute la certification IMAX Enhanced susmentionnée.

L'audio est également amélioré cette année, avec un système audio 70W 2.1 intégré plus puissant. Il est également compatible DTS Play-Fi.

Le prix et la disponibilité ne sont pas encore annoncés.

Écrit par Rik Henderson.