Philips annonce deux nouveaux téléviseurs OLED, OLED+ 936 et OLED+986

(Pocket-lint) - TP Vision a annoncé deux nouveaux téléviseurs OLED Philips - les OLED+ 936 et OLED+ 986.

Les deux offrent Ambilight sur quatre côtés, une résolution 4K et une gamme de formats HDR, y compris HDR10+ Adaptive pour la première fois dans les téléviseurs Philips .

HDR10+ Adaptive ne modifie pas seulement la signature de limage HDR par scène, il évalue vos conditions de visionnage et ajuste les images en conséquence.

Les deux téléviseurs sont adaptés aux jeux, y compris la technologie de taux de rafraîchissement variable, Freesync Premium et G-Sync, avec une connectivité HDMI 2.1.

Dolby Atmos et HDMI eARC sont à bord des deux ensembles.

La principale différence entre les deux nouveaux ensembles est que le Philips OLED+986 est livré avec un nouveau système audio Bowers & Wilkins intégré.

Son haut-parleur "tweeter-on-top" comprend désormais un nouveau surround, tandis que les trois haut-parleurs médium/grave de 100 mm à lintérieur de lenceinte utilisent désormais des cônes Continuum avec une bobine acoustique et des composants de croisement plus performants.

Cela se traduit par des dialogues plus clairs et plus nets et une scène sonore plus large. Un subwoofer en option peut être ajouté pour une réponse encore plus grande des basses.

LOLED+ 936 dispose également dun système de son, avec 3.1.2 canaux.

Les deux téléviseurs utilisent le moteur de traitement dimage exclusif P5 AI, ainsi quune technologie intelligente de prévention de la rétention décran.

Les prix et les dates de sortie des Philips OLED+ 936 et OLED+986 nont pas encore été révélés.

LOLED+ 986 sera disponible en 65 pouces uniquement. LOLED+ 936 sera en 48, 55 et 65 pouces.