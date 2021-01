Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme LG, TCL et Samsung, TP VIsion a adopté la technologie de rétroéclairage MIni LED pour ses téléviseurs LCD Philips 2021.

Deux modèles de téléviseurs Android, les Philips MiniLED 9636 et 9506, offriront une précision des couleurs et un contraste améliorés grâce à un rétroéclairage Mini LED composé de milliers de minuscules LED regroupées en zones.

Ces zones peuvent être activées ou désactivées plus précisément que le rétroéclairage LED conventionnel, ce qui entraîne moins de fuite de lumière et de meilleurs niveaux de noir - presque de type OLED.

Le Philips MiniLED 9636 sera disponible en 65 et 75 pouces, aura une résolution 4K (3840 x 2160) et sera livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux. Il prend également en charge les taux de rafraîchissement variables (VRR), la faible latence automatique (ALLM) et HDMI eARC.

La compatibilité HDR est disponible dans toutes les normes actuelles - HLG, HDR10 + et Dolby Vision.

Il utilisera le dernier moteur dimage intelligent P5 AI pour le traitement de limage. Il est également livré avec un système de son Bowers & Wilkins dans le cadre de son «support de son».

Le Philips MiniLED 9506 est également disponible dans des tailles décran de 65 et 75 pouces et partage plusieurs des mêmes spécifications que le 9636. La principale différence est quil nest pas livré avec le système audio Bowers & Wilkins.

Les deux téléviseurs sont pré-chargés avec Android TV 10.

Les prix et les détails de la version doivent encore être confirmés.

Écrit par Rik Henderson.