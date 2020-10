Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez regardé votre ancien téléviseur avec ressentiment ces derniers mois en attendant que les offres soient conclues, Philips a les économies pour vous.

Dans le cadre dAmazon Prime Day, la société propose des remises exceptionnelles sur ses gammes PUS7304 et PUS6814, un modèle bénéficiant dune réduction allant jusquà 60%. Le PUS7304 4K UHD 55 pouces a été réduit autant que nimporte quel téléviseur que nous avons vu jusquà présent cette année, le prix demandé descendant à 455 £ contre 1150 £.

Les téléviseurs peuvent souvent être lun des domaines les plus réduits de lélectronique en ce qui concerne à la fois Amazon Prime Day et Black Friday, mais une économie de 695 £ est encore très rare - elle prend ce choix haut de gamme et lamène directement au milieu. fourchette de prix de niveau.

Donc, si cela fait maintenant partie de votre budget, quobtenez-vous exactement pour la dépense? Eh bien, si vous optez pour le PUS7304 2019/20, vous pourrez vous asseoir et profiter de la résolution 4K UHD, du HDR 10+ et du son Dolby Atmos, avec le P5 Perfect Picture Engine de Philips qui anime lexpérience. Les visuels ne sarrêtent pas là non plus, avec Ambilight projetant les couleurs de lécran sur le mur derrière en temps réel.

Pour ceux qui aiment la commande vocale, ce modèle peut également être contrôlé via Alexa, avec Android TV également à bord pour fournir aux utilisateurs une interface soignée pour leurs applications et leurs divertissements.

Et si la taille de 55 pouces est juste un peu trop pour votre salon, le PUS7307 est disponible en 43 pouces (385 £, au lieu de 500 £) et 50 pouces , ainsi quune énorme version de 65 pouces .

Comme nous lavons mentionné, la gamme PUS6814 bénéficiera également de réductions, avec le modèle 65 pouces (625 £, contre 800 £) et la variante 50 pouces (389 £, au lieu de 500 £) tous deux disponibles avec un prix très raisonnable. .

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre.

Écrit par Conor Allison.