(Pocket-lint) - TP Vision a officiellement lancé un nouveau modèle phare de téléviseur OLED Philips pour la seconde moitié de 2020.

Le Philips OLED + 935 remplace non seulement le téléviseur 934 de lannée dernière, il laméliore dans un certain nombre de domaines clés.

Pour commencer, il fonctionne sur le même P5 de quatrième génération avec traitement dimage AI trouvé dans le 805/855 publié plus tôt cette année. Cela signifie quil utilise non seulement les différentes technologies damélioration dimage plus avancées développées pour les ensembles haut de gamme de cette année, mais quil utilise également lapprentissage automatique pour certaines de ses améliorations.

Une toute nouvelle technologie introduite avec le 935 réduit également considérablement la brûlure de lécran - un problème qui peut être associé aux téléviseurs OLED.

La technologie de détection de logo avancée reconnaît les logos de canaux à lécran, les interfaces utilisateur de jeu et dautres contenus statiques et utilise une cartographie intelligente des zones pour réduire la luminosité du logo lui-même. Une luminosité réduite est connue pour réduire le burn-in OLED.

Cela, affirme léquipe de télévision Philips, réduit environ 95% des problèmes de brûlure OLED standard.

Le Philips OLED + 935 est également livré avec un système audio Bowers & Wilkins amélioré sous lensemble. Le système est multi-haut-parleurs et fonctionne à une configuration 3.1.2, avec la technologie tweeter-on-top pour rendre avec précision un son plus brillant. Cela sest répercuté sur la télévision 984 super haut de gamme de lannée dernière. Il existe également deux unités de pilote délévation Dolby Atmos

Il y a Ambilight à quatre côtés sur le modèle de cette année, plus le mode Cinéaste et un nouveau mode cinéma pur qui supprime la technologie de jugement pour présenter les films à leur meilleur.

Le Philips OLED + 935 est un téléviseur 4K HDR, compatible avec Dolby Vision et HDR10 +. Il a également Android TV comme plate-forme intelligente.

Il sera disponible dans des tailles décran de 48, 55 et 65 pouces, au prix de 1800 £, 2000 £ et 2700 £ respectivement. Les modèles 55 et 65 pouces seront disponibles ce mois-ci, en septembre, suivis du téléviseur 48 pouces en octobre.

Écrit par Rik Henderson.