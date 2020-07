Offres incroyables sur les téléviseurs 4K HDR Philips: économisez plus de 100 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a de très bonnes affaires sur les téléviseurs Philips lors des soldes dété dAmazon, surtout aujourdhui.

Dans la foulée, Amazon a réduit trois téléviseurs LED Philips 6814 4K HDR jusquà 140 £, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un téléviseur 4K HDR 55 pouces avec Ambilight pour seulement 459 £ .

Si un téléviseur de 55 pouces est trop grand pour vous, loffre comprend également le téléviseur LED HDR Philips 50PU6814 4K et le Philps 43PU6814.

Le 50 pouces est disponible pour seulement 419 £ - réduit de 500 £.

Le modèle de 43 pouces est tombé à 379 £ contre un PVC de 449 £.

Les trois téléviseurs sont livrés avec la plate-forme Saphi Smart TV de Philips, qui comprend toutes les applications de streaming que vous pourriez souhaiter - telles que Netflix, Amazon Prime Video et BBC iPlayer. Ils prennent également en charge les normes HDR10 + et Dolby Vision HDR, et Dolby Atmos, que vous souhaitiez simplement un meilleur son en général ou pour raccorder le téléviseur à un système audio ou une barre de son compatible.

Lassistant vocal Alexa dAmazon est intégré, vous pouvez donc contrôler votre téléviseur à laide de commandes vocales.

Et, Ambilight à trois côtés diffuse une lumière colorée autour du téléviseur qui correspond à ce qui est à lécran, ce qui rend lexpérience plus immersive.

Si lun des trois chatouille votre envie, vous feriez mieux dêtre rapide, laccord ne dure que pour aujourdhui, lundi 6 juillet 2020.