Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La société mère derrière les téléviseurs et appareils audio Philips , TP Vision, a annoncé quelle introduirait la norme audio multiroom DTS Play-Fi dans ses produits.

La série de téléviseurs Philips OLED805 sera la première de la marque à arborer le DTS Play-Fi, avec tous les autres téléviseurs Philips Philips 2020 à suivre.

En outre, ses téléviseurs Android 2019 bénéficieront également dune prise en charge via une mise à jour du micrologiciel envoyée en direct au cours du second semestre de cette année. Les nouvelles barres de son et autres systèmes de musique sans fil seront également compatibles DTS Play-Fi, le premier devant arriver vers septembre.

DTS Play-Fi est une norme audio sans fil qui permet de connecter plusieurs produits pour une lecture dans toute la maison. Il fonctionne sur plusieurs marques, vous pouvez donc mélanger et assortir vos appareils, contrairement à un écosystème mono-entreprise, tel que Sonos ou Denon Heos.

Par exemple, vous pouvez écouter la même musique en streaming sur votre téléviseur OLED Philips dans le salon et sur le haut-parleur sans fil Philips dans la cuisine. Ils se synchroniseront grâce à une précision de lecture inférieure à la milliseconde.

DTS Play-Fi peut également diffuser de laudio haute résolution et est contrôlé via une application dédiée pour téléphones et tablettes.

Le téléviseur Philips OLED805, ainsi que ses variantes 855 et 865, sera disponible au Royaume-Uni à partir de juillet .

squirrel_widget_179091