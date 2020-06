Téléviseurs Philips série OLED800 disponibles au Royaume-Uni à partir de juillet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En janvier, avant que le monde ne bouge un peu, Pocket-lint a visité Amsterdam pour voir la dernière gamme de téléviseurs OLED Philips .

Nous avons eu un premier aperçu des Philips OLED805, OLED855 et OLED865 (une légère variante de vente au détail sur le 855) et du moteur dimage P5 de 4e génération amélioré avec IA, et nous avons été impressionnés.

Vous pouvez maintenant les consulter vous-même, car ils toucheront des détaillants au Royaume-Uni et en Irlande en juillet.

Nous attendons toujours des prix, mais ils seront chacun disponibles dans des tailles décran de 55 et 65 pouces, avec prise en charge HDR10 + et Dolby Vision, Dolby Atmos et Ambilight à trois côtés chacun.

Les autres caractéristiques comprennent un système audio multi-haut-parleurs de 50 W, avec la capacité DTS Play-Fi pour faire de lajout denceintes surround à votre configuration un jeu denfant.

Android 9 (Pie) est à bord, fournissant toutes les fonctionnalités de Smart TV et donnant accès à la boutique dapplications Google Play. Chaque téléviseur OLED est également livré avec la prise en charge vocale de lAssistant Google intégré, et la prise en charge dAlexa est également disponible lorsque vous possédez un haut-parleur compatible à proximité.

Les principales différences entre les ensembles de la série 800 sont les supports. LOLED805 est livré avec un design de support chanfreiné, fini en chrome foncé. LOLED855 a un support central en chrome foncé, tandis que lOLED865 a un support similaire mais fini avec un revêtement en cuir Muirhead.

Le support sur ces deux derniers peut également pivoter.