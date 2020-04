Les téléviseurs Philips 50, 55 et 65 pouces PU8204 ont jusquà 50% de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Philips a été en contact pour dire quil propose une réduction sur ses téléviseurs épiques de la série Philips PU8204. Vous pouvez obtenir jusquà 50% de réduction chez Currys qui gère loffre en tant que Mega Deal.

Voici les offres dans leur intégralité:

50PUS8204 - était de 799 £. Maintenant seulement 399 £ - économisez 400 £ (50% de réduction)

55PUS8204 - était £ 759,99. Maintenant £ 499 - économie de £ 260,99 (34% de réduction)

65PUS8204 - était de 799 £. Maintenant £ 649 - économie de £ 150 (-19%)

Loffre est disponible dès maintenant et se poursuivra jusquà fin avril.

Intégrant Android TV, le processeur dimage P5 et laudio Dolby Vision HDR et Dolby Atmos, le PUS8204 offre un bon rapport qualité-prix avec la remise, en particulier la version 50 pouces à moitié prix. De plus, Ambilight à trois côtés signifie que vous serez également pleinement immergé dans ce que vous regardez.

Android TV possède toutes les applications clés, y compris YouTube, Amazon Prime Video et Netflix, tandis que le processeur P5 garantit que les couleurs sont naturelles mais vives et quil y a également un excellent contraste. Le mouvement est également conçu pour être extrêmement fluide afin que vous ne perdiez jamais de vue le ballon lorsque vous regardez le football, le cricket ou dautres sports rapides.

