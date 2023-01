Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Signify a annoncé une application dédiée pour les téléviseurs Samsung qui synchronisera votre éclairage Philips Hue avec l'action à l'écran.

L'application Philips Hue pour les téléviseurs Samsung vous permet d'obtenir un effet de type Ambilight sans avoir besoin d'un téléviseur Philips.

Elle fonctionne avec tous les contenus diffusés sur un téléviseur compatible, y compris les vidéos diffusées via d'autres applications natives, comme Netflix et Disney+. Il est essentiel de l'associer à tout éclairage Hue présent dans la pièce, y compris les bandes lumineuses derrière le téléviseur, et l'application créera un effet coloré en fonction de ce que vous regardez ou jouez.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser les effets, en ajustant l'intensité et la luminosité. L'application peut également être réglée en mode vidéo ou jeu, et se déclencher automatiquement lorsque le téléviseur est allumé.

Grâce à l'application mobile Philips Hue, les lumières peuvent également être installées dans une zone de divertissement autour du téléviseur, et leur emplacement dans une pièce peut être modifié virtuellement sur l'application pour une expérience optimale.

"Nous sommes ravis de proposer l'application Philips Hue Sync TV sur les téléviseurs Samsung et Philips Hue", a déclaré James Pi, responsable du groupe de planification de l'expérience de Samsung pour son activité d'affichage visuel.

"Cette application innovante offre à nos utilisateurs une nouvelle façon de vivre les contenus télévisés en s'immergeant dans leur film ou leur jeu préféré. Elle porte le divertissement via nos téléviseurs à un tout autre niveau. "

L'application Philips Hue Sync TV pourra être téléchargée sur les téléviseurs Samsung 2022 et plus récents à partir du 5 janvier 2023. Elle coûte 114,99 £ en un paiement unique.

Écrit par Rik Henderson.