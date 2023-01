Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Panasonic a annoncé au CES sa dernière série de téléviseurs OLED phares pour 2023 sous la forme du MZ2000, qui sera disponible en tailles de 55, 65 et 77 pouces.

Le MZ2000 est doté d'un nouveau panneau OLED appelé Master OLED Ultimate avec une matrice de micro-lentilles, qui, combiné à un système de gestion de la chaleur multicouche et au processeur HCX Pro AI, est censé offrir une luminosité maximale améliorée d'environ 150 % par rapport aux modèles phares de 2022 de la société. Des améliorations ont également été apportées au traitement des images, aux jeux et aux capacités audio.

Les couleurs du MZ2000 ont été réglées par Stefan Sonnenfeld, qui a été coloriste sur des films tels que Top Gun : Maverick et Star Wars : The Force Awakens, et il y a aussi un mode cinéaste amélioré pour vous permettre de regarder le contenu comme l'artiste l'a voulu avec une détection de la température des couleurs améliorée.

Parallèlement, un algorithme Streaming 4K Remaster est intégré pour identifier la résolution du contenu diffusé en continu et analyser les textures par zone pour une image plus détaillée.

Pour les jeux, le MZ2000 prend en charge les principales caractéristiques de la norme HDMI 2.1, la résolution 4K, le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, la latence ultra-faible et le décalage d'entrée, le VRR et AMD Freesync Premium. Le MZ2000 est également compatible avec NVIDIA G-SYNC et il y a un nouveau mode True Game qui apporte la précision des couleurs, ainsi que des modes Game Sound.

En termes de son, le Panasonic MZ2000 dispose d'un algorithme Bass Booster amélioré. Un ensemble de haut-parleurs - orientés vers le haut, vers les côtés et vers l'avant - s'étend sur toute la longueur du téléviseur, derrière la grille du haut-parleur avant, et est conçu pour offrir une scène sonore totalement immersive avec Dolby Atmos.

Le dernier téléviseur est doté de trois modes Sound Focus : Pinpoint Mode, Area Mode et Spot Mode. Le mode Pinpoint dirige le son vers un point précis ; le mode Area vous permet de déplacer le son vers une zone spécifique de la pièce, tandis que le mode Spot vous permet d'augmenter le volume à un endroit tout en laissant les autres entendre le son.

Enfin, le Panasonic MZ2000 est équipé du dernier système d'exploitation pour téléviseur intelligent de la société - My Home Screen 8.0 - qui prend en charge tous les principaux services de streaming vidéo, tout en offrant des améliorations à la fonction Bass Booster, aux fonctions d'accessibilité et à la fonction myScenary avec de nouveaux sons de la nature au format Dolby Atmos.

Le prix et la disponibilité du Panasonic MZ2000 n'ont pas encore été annoncés.

Écrit par Britta O'Boyle.