(Pocket-lint) - Avec de nombreux produits haut de gamme déjà dévoilés cette année, Panasonic a décidé de se concentrer sur ses téléviseurs, casques et autres produits déjà disponibles pour son stand de l'IFA cette année. Il a toutefois réservé une zone pour les technologies plus conceptuelles et c'est là que nous avons repéré un joyau particulier : un téléviseur OLED sans fil, si léger qu'il peut être suspendu par un seul fil.

On nous a dit qu'il était 50 % plus léger qu'un téléviseur OLED habituel de 55 pouces, principalement parce qu'il ne contient pas de télévision numérique ou de gadgets intelligents. Il s'agit avant tout d'un écran, qui ne nécessite qu'un seul câble d'alimentation pour fonctionner. Le reste est contenu dans un boîtier de transmission totalement sans fil qui était caché parmi une étagère de livres en dessous.

Le boîtier envoie les signaux d'image et (nous supposons) de son à l'écran 4K HDR. Et, d'après l'aspect des images à l'écran pendant notre démo, c'est largement suffisant.

Nous avons appris que le boîtier n'était pas connecté à une source particulière cependant, de sorte que les vidéos de test étaient probablement stockées sur un disque dur interne. On nous a dit que les services de streaming pourraient être la solution ici - ce qui signifie que vous pourriez complètement renoncer à un kit ou un câblage supplémentaire.

Pour être honnête, il y a quelques ports à l'arrière du concept TV, y compris un HDMI compatible avec l'eARC, mais il y a vraiment de la place pour un téléviseur qui ne fonctionne qu'en streaming. En fait, c'est presque une certitude à un moment donné.

Notre grande question est cependant de savoir si ce concept de télévision sans fil deviendra réalité ? L'instinct nous dit que non. Bien que, comme pour les voitures conceptuelles que nous couvrons, il y aura sans aucun doute des éléments que Panasonic cherchera à incorporer dans la technologie grand public.

Nous ne voyons pas pourquoi il ne chercherait pas à utiliser le boîtier de transmission sans fil avec un futur téléviseur, par exemple. Il pourrait s'agir d'un boîtier séparé avec des entrées source qui enverrait ensuite les informations vidéo et audio à un téléviseur (en grande partie) sans câble. D'autres sociétés ont déjà proposé des boîtiers séparés similaires par le passé, mais avec une faible connectivité entre les deux. Cela semble être la prochaine étape naturelle.

Nous l'espérons en tout cas.

Écrit par Rik Henderson.