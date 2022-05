Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic a annoncé les téléviseurs restants de sa gamme 2022.

Le téléviseur OLED phare de Panasonic, le LZ2000, avait déjà été dévoilé lors du CES 2022, mais il a maintenant été rejoint par les modèles LZ1500, LZ1000, LZ980 et LZ800.

Le Panasonic LZ1500 partage la même dalle Master OLED Pro que le LZ2000, tandis que le LZ1000 possède une dalle Master OLED. Les modèles LZ980 et LZ800 présentent chacun la configuration OLED standard de la société.

Tous les modèles OLED 2022 présentent une luminosité de pointe améliorée par rapport à leurs homologues 2021, ils disposent également des modes True Cinema, Cinema, Filmmaker et Professional, ainsi que du processeur HCX Pro AI exclusif de Panasonic.

Ils sont également tous dotés du mode calibré Netflix pour garantir que le visionnage sur la plateforme de streaming est présenté comme prévu.

Le Game Control Board est également disponible sur toute la gamme, ainsi que la prise en charge de la fréquence d'images élevée et de la faible latence.

Le Panasonic LZ1500 sera disponible en tailles d'écran de 65, 55, 48 et 42 pouces ; le LZ1000 sera disponible en 65 et 55 pouces ; le LZ980 sera disponible en 65, 55, 48 et 42 pouces ; tout comme le LZ800 - qui est un modèle britannique uniquement.

En plus des nouveaux OLED, Panasonic a annoncé deux téléviseurs "Core LED". L'un est réservé à l'Europe - le LX940 en 75, 65, 55, 49 et 43 pouces - tandis qu'un modèle LX800 Core LED sera également disponible au Royaume-Uni, avec des écrans de 75, 65, 55, 50 et 43 pouces.

La plupart des expériences de jeu et de visionnage seront similaires sur les téléviseurs Core LED et sur les OLED.

Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été annoncés.

Écrit par Rik Henderson.