Apple TV+ arrive enfin sur les téléviseurs 4K de Panasonic

(Pocket-lint) - Panasonic a annoncé que ses téléviseurs 4K peuvent désormais accéder à Apple TV+.

Lapplication dédiée est désormais disponible sur ses téléviseurs commercialisés en Europe à partir de 2017, à condition quils prennent en charge le système dexploitation My Home Screen smart TV.

Cela inclut les téléviseurs Panasonic avec les préfixes EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ et JX.

Si vous possédez lun de ces ensembles, vous devriez pouvoir trouver Apple TV+ dans la vue des applications. Il sera également placé sur lécran daccueil sur certains modèles.

Apple TV + est la maison de service de streaming de Ted Lasso - probablement la meilleure comédie dramatique à la télévision aujourdhui - et The Shrink Next Door, avec Will Ferrell et Paul Rudd.

Dautres Apple Originals incluent Foundation, basé sur les livres dIsaac Asimov, See et les vedettes de Tom Hanks, Finch et Greyhound.

Il prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos et coûte 4,99 £ par mois seul, ou à partir de 14,95 £ dans le cadre dun abonnement Apple One qui comprend également Apple Music, Apple Arcade et lespace de stockage iCloud.

Lapplication Apple TV peut également accéder aux émissions et aux films que vous achetez via lApple Store. De nombreux achats numériques hérités ont été mis à niveau vers 4K HDR il y a quelques années.