(Pocket-lint) - Panasonic a dévoilé les téléviseurs OLED et LED qui rejoindront le produit phare JZ2000 déjà annoncé plus tôt cette année, lors du CES.

Le jeu est un facteur important pour Panasonic cette année - avec son haut-parleur Final Fantasy également - et chacune des nouvelles gammes a ajouté des fonctionnalités pour les joueurs sur console et PC.

La gamme OLED sagrandit avec les modèles JZ1500, JZ1000 et JZ980. Ils seront chacun disponibles dans une nouvelle taille décran - 48 pouces - ainsi que 55 et 65 pouces que les générations précédentes.

Le JZ1500 est le premier téléviseur OLED de deuxième niveau de Panasonic à utiliser le même panneau que le haut de gamme. Il sera livré avec le panneau Master HDR OLED Professional Edition, identique au JZ2000.

Tous les nouveaux OLED fonctionneront sur le dernier processeur HCX Pro AI, qui est livré avec un nouveau mode dimage Auto AI. Cela évalue automatiquement une image pour déterminer sil sagit de sport ou de cinéma, par exemple, et ajuste les images respectivement.

De plus, ils prendront en charge la technologie Game Mode Extreme, qui réduit considérablement la latence. AMD FreeSync Premium est également pris en charge. Chacun des OLED aura également deux ports HDMI 2.1 avec tous les avantages associés, y compris VRR.

La gamme de téléviseurs LED sera dirigée par le JX940. Il existe également des modèles JX850 et JX800 à venir.

Le JX940 sera disponible dans des tailles décran allant de 49 à 75 pouces. Le JX850 et le JX800 sont effectivement les mêmes mais pour des marchés / détaillants différents.

Ils seront disponibles dans des tailles décran de 40, 50, 58 et 65 pouces.

Le JX940 possède certaines des fonctionnalités des nouveaux téléviseurs OLED, telles que le processeur HCX Pro AI et Auto AI. Il est livré avec un panneau HDR Cinema Display Pro 120 Hz et prend en charge les technologies VRR et High Frame Rate (HFR).

La prise en charge de Dolby Atmos est également intégrée.

La principale caractéristique supplémentaire de la série JX800 est quil sagit du premier téléviseur Panasonic à utiliser le système dexploitation Android.

Le mode Cinéaste sera présent sur toute la gamme, avec Dolby Vision et HDR10 +. Tous les téléviseurs mentionnés seront des modèles 4K.

Les téléviseurs LED seront disponibles à partir de mai, les OLED à partir de juin 2021. Les prix nont pas encore été révélés.

Écrit par Rik Henderson.