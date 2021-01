Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que le CES 2021 entièrement numérique nest pas encore officiellement lancé, les entreprises annoncent déjà des produits majeurs à lavance. Lun de ceux-ci est le téléviseur OLED Panasonic JZ2000 - le phare 4K 120 Hz de la marque pour lannée.

Il ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à la gamme de téléviseurs Panasonic , notamment une latence extrêmement faible pour les jeux et une optimisation automatique de limage alimentée par lIA.

Le nouveau processeur HCX Pro AI utilise lintelligence artificielle pour optimiser automatiquement les images et le son combinés, afin de vous offrir la meilleure expérience en fonction du type de contenu.

Lensemble est également livré avec HDR10 + Adapative pour ajuster dynamiquement les images HDR pour quelles soient à leur meilleur, quelle que soit la configuration déclairage ambiant que vous avez dans la pièce. Cela signifie que vous devriez obtenir le même résultat que vous regardiez de jour ou de nuit, avec un éclairage plus chaud de la pièce allumé. Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Mode Cinéaste et HLG Photo sont également inclus.

Panasonic affirme que le décalage dentrée pour les jeux est considérablement réduit - jusquà 14,4 ms contre 21,6 ms sur le modèle de lannée dernière - également grâce au chipset HCX Pro AI. Et, il existe également une option Game Mode Extreme avec prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), de la fréquence dimages élevée (HFR) et de 120 ips, comme sur les dernières consoles Xbox. Dautres spécifications, y compris le nombre de ports HDMI 2.1, suivront un lancement plus proche.

HDMI Signal Power Link est également pris en charge, pour faciliter lexpérience utilisateur lors de lutilisation dappareils non compatibles CES, tels que des PC plus anciens.

En plus des haut-parleurs latéraux et avant, le JZ200 dispose de haut-parleurs orientés vers le haut pour offrir une expérience Dolby Atmos sans avoir besoin dune barre de son ou dun système séparé. Il comprend également son propre subwoofer et lensemble du système audio de 125 W est réglé par Technics - la marque audio de Panasonic.

Le téléviseur OLED Panasonic JZ2000 sera disponible dans des tailles décran de 55 et 65 pouces à partir du début de lété. Les prix nont pas encore été révélés.

Écrit par Rik Henderson.