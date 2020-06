Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Panasonic ajoute un téléviseur OLED supplémentaire et abordable à sa gamme 2020.

La série Panasonic HZ980 est disponible en deux tailles - 55 et 65 pouces - et constitue le point dentrée des OLED HZ du fabricant, les HZ1000, HZ1500 et HZ2000 complétant la gamme .

Il commence à 1699,99 £ au Royaume-Uni, mais ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités et les performances de limage.

Lensemble 4K HDR prend en charge HDR10 +, Dolby Vision et HLG (le format adopté par la BBC, BT et Sky pour les émissions HDR). Il est également compatible Dolby Atmos et est livré avec Dolby Vision IQ et le mode Filmmaker pour un réglage fin des images pour sadapter aux films comme ils étaient destinés.

Le traitement breveté HCX Intelligent Pro de Panasonic est intégré, tandis quun mode calibré Netflix permet au contenu diffusé via la plate-forme de se présenter sous son meilleur jour.

Les entrées / sorties incluent HDMI eARC (HDMI 2.1), tandis quun subwoofer peut être connecté au téléviseur pour améliorer son système audio intégré Cinema Surround Pro. Bluetooth Audio Link permet une connexion facile aux haut-parleurs sans fil et aux écouteurs.

Les assistants vocaux sont pris en charge, avec la compatibilité dAmazon Alexa et de Google Assistant si vous avez un haut-parleur intelligent à proximité.

Lensemble est également compatible avec Freeview Play , pour permettre une lecture instantanée du contenu de rattrapage en faisant simplement défiler vers larrière dans lEPG.

La série TV Panasonic HZ980 OLED sera disponible au Royaume-Uni en juillet.

