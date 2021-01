Conférence de presse Panasonic CES 2021: comment la regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic est un pilier du CES et présentera à lévénement numérique cette année. Il accueillera sa conférence de presse CES 2021 lors de la journée des médias et nous attendons de lentreprise quelle présente ses dernières technologies sous la bannière «technologies qui nous font bouger».

Voici donc les détails sur la façon de regarder lévénement en direct.

La conférence de presse de Panasonic au CES se tiendra le lundi 11 janvier 2021 à partir de 7h, heure locale de Las Vegas.

Voici les temps pour un public mondial:

San Francisco - 7h00 PST

New York - 10h00 HNE

Londres - 15h00 GMT

Berlin - 16h00 CET

Bombay - 20h30 IST

Tokyo - 00:00 JST, 12 janv.

Sydney - 02:00 AEDT, 12 janv.

Oui, vous pourrez regarder lévénement en ligne et nous avons intégré la vidéo YouTube ci-dessus.

Il est difficile de dire ce que nous attendons lors de la conférence de presse Panasonic au CES 2021. La société a déjà publié les détails de son nouveau téléviseur phare, le Panasonic JZ2000, qui serait lannonce la plus attendue de lémission. Il peut y avoir dautres téléviseurs à une position plus basse dans la plage. La société actualise également souvent dautres gammes de divertissement, telles que laudio domestique et qui pourraient inclure des appareils de marque Technics.

Mais Panasonic utilise souvent ses conférences de presse pour une présentation plus large de la technologie sur un plus large éventail de sujets. Nous avons souvent vu parler de villes intelligentes, de technologies vertes et de technologie de batterie. Il est difficile de savoir exactement sur quoi Panasonic se concentrera.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.