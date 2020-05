Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Deux appareils OnePlus ont récemment été répertoriés avec le Bluetooth SIG, et cela nous fait nous demander si le téléviseur OnePlus obtient une version plus large.

Lan dernier, OnePlus a lancé des appareils OnePlus TV basés sur Android TV en Inde. Maintenant, un téléviseur et une télécommande OnePlus améliorés ont fait surface dans les listes SIG Bluetooth récemment découvertes (via 9to5Google ), qui indiquent toutes quun nouveau modèle de téléviseur OnePlus pourrait arriver cette année sur les marchés au-delà de lInde. À tout le moins, nous pouvons supposer que les appareils seront lancés aux États-Unis puisque le Bluetooth SIG fonctionne aux États-Unis.

Si un appareil prévoit doffrir une connexion Bluetooth, il doit être approuvé par le Bluetooth SIG (groupe dintérêt spécial). Et, tout comme les listes de la FCC américaine, les appareils qui apparaissent sur le site Web Bluetooth SIG se lancent généralement juste après.

Le téléviseur et la télécommande OnePlus de lannée dernière, par exemple, ont été découverts pour la première fois via le Bluetooth SIG deux mois avant leur sortie. Il utilisait les noms «1+ LED TV» et «1+ Remote Control» avec 39 numéros de modèle, mais sa dernière liste Bluetooth SIG ne mentionne quun seul numéro de modèle: «55UA0A00». Ajoutez tout cela, et OnePlus pourrait préparer un nouveau téléviseur OnePlus de 55 pouces pour une version plus large.

Il semble également que ce nouveau OnePlus TV utilisera une puce MediaTek mise à jour à partir de 2019 (plutôt que 2017), tandis que la nouvelle télécommande a mis à jour la puce Realtek. En dehors de cela, il est difficile de dire quoi de neuf avec ce téléviseur OnePlus actualisé. Et, comme cela ne fait quun mois que la série OnePlus 8 a été lancée, il est difficile dimaginer que OnePlus organise un deuxième événement si tôt pendant la pandémie.

Nous avons contacté la société pour un commentaire, dans lespoir den savoir plus sur le prochain OnePlus TV.