(Pocket-lint) - Le Nvidia Shield obtient une nouvelle « mise à niveau de l'expérience logicielle Shield 9.0 » qui ajoute Android 11 et de nombreuses autres fonctionnalités.

La mise à jour, qui a commencé à être déployée le 12 janvier, concerne tous les décodeurs Shield , y compris le modèle d'origine de 2015 . Outre la mise à niveau du système d'exploitation vers Android 11, la mise à jour du logiciel Shield ajoute le clavier Gboard de Google par défaut pour la saisie de texte. La prise en charge Bluetooth a également été améliorée avec Bluetooth aptX et la possibilité de déconnecter automatiquement les appareils Bluetooth lorsque le Shield passe en mode veille.

Les abonnés GeForce Now bénéficieront également de quelques nouvelles astuces.

Le Shield prend désormais en charge le streaming 4K HDR pour ceux qui paient pour le plan RTX 3080 de GeForce Now qui coûte 99,99 $ pour six mois. Et tous les utilisateurs de GeForce Now bénéficient d'une meilleure intégration de Twitch, de jeux et de streaming simultanés en haute qualité et de la prise en charge de plus de souris et de claviers.

Enfin, ceux qui vivent aux États-Unis peuvent bénéficier gratuitement de six mois de Peacock Premium lorsqu'ils achètent un nouveau téléviseur Shield. Peacock, qui est le service de streaming de NBCUniversal, propose un niveau gratuit financé par la publicité ainsi qu'un niveau premium sans publicité pour 5 $ par mois. Vous pouvez en savoir plus sur Peacock ici.

Le matériel du décodeur de Nvidia a reçu une mise à jour logicielle pour la dernière fois en 2021, lorsqu'il a obtenu l' interface Google TV et amélioré la mise à l'échelle 4K.

Toutes les mises à jour logicielles sont directement envoyées par Nvidia. Vous verrez une notification dans la ligne de recommandation lorsqu'une mise à jour est disponible. Une fois que vous avez confirmé, le système téléchargera automatiquement et appliquera la mise à jour. Ou vous pouvez rechercher des mises à jour dans Paramètres > À propos > Mises à jour du système.

Écrit par Maggie Tillman.