Nvidia Shield TV obtient une refonte majeure de style Google TV

(Pocket-lint) - Nvidia a commencé à déployer une mise à jour du système pour Shield TV qui révise la page daccueil et linterface utilisateur pour ressembler beaucoup plus à lexpérience Chromecast avec Google TV.

Dautres appareils Android TV ont déjà fait le changement, il est donc formidable de voir Shield TV rattraper son retard.

Les changements les plus importants incluent la suppression de la barre latérale gauche, qui variait différentes applications et options de menu. Il y a une sensation plus visuelle qui est moins frappante, et il y a de nouveaux onglets supérieurs, dont un pour le contenu découvrable.

Un nouvel onglet dapplications serait également ajouté.

Nvidia indique que le déploiement de la mise à jour du logiciel système pourrait prendre jusquà une semaine pour atteindre tous les appareils Shield TV pris en charge aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne et en Australie.

Les propriétaires de Shield TV en Italie et en Espagne obtiendront également la nouvelle interface utilisateur, mais sans longlet de découverte.

Le Nvidia Shield TV est lun des appareils qui auront également bientôt accès à la plate-forme de jeux en nuage Stadia de Google .

Cela coïncide en quelque sorte avec la mise à jour du logiciel système, Stadia devenant disponible à partir du 23 juin .

Cela transforme efficacement Nvidia Shield TV et Shield TV Pro en le meilleur matériel de jeu en nuage, car vous pourrez accéder au service de Google aux côtés de la propre plate-forme GeForce Now de Nvidia.

Écrit par Rik Henderson.