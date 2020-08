La mise à jour de Nvidia Shield TV comprend une conversion ascendante 4K améliorée et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a publié une mise à jour du logiciel système pour ses appareils Shield TV qui ajoute plus que quelques correctifs.

La mise à niveau 8.2 de lexpérience du logiciel Shield ajoute des améliorations à la technologie de mise à léchelle de lIA unique à Shield TV, et le bouton de menu de la télécommande peut être personnalisé pour accepter une variété de commandes de pression pour différentes actions.

LIA Upscaler a été introduit avec le Shield TV 2019 et le Shield TV Pro. Il fonctionnait efficacement avec certaines applications de streaming pour mettre à léchelle des images 1080p en 4K, avec une amélioration intelligente des bords image par image et plus encore.

Maintenant, il a été amélioré et est capable de mettre à léchelle les images de 360p à 1440p. Et prend désormais en charge 60 ips sur le Shield TV Pro. Cela signifie que vous pouvez augmenter la couverture sportive HD de YouTube, par exemple, jusquà 4K 60fps.

À partir de septembre, lapplication Nvidia Games sera également capable de faire évoluer les flux de jeux dans le cloud GeForce Now vers 4K 60fps.

Les modifications apportées à la télécommande incluent des améliorations du contrôle du volume IR et CEC, la première étant désormais capable de changer la source dentrée sur les téléviseurs, les récepteurs AV et les barres de son.

Le bouton du menu ci-dessus peut maintenant se voir attribuer différentes fonctions qui peuvent être activées par un double tap ou un appui long, de sorte que vous pouvez avoir trois options sur le même bouton.

Le reste des ajustements et des modifications de la mise à niveau 8.2 de Shield Software Experience se trouve dans les notes de publication qui seront bientôt disponibles sur le site Web de Nvidia .

Écrit par Rik Henderson.