Amazon lance une mise à jour de son application Prime Video pour les appareils Nvidia Shield TV afin de résoudre un problème de lecture vidéo 4K.

La mise à jour de lapplication arrivera sur votre box TV Shield au cours des prochains jours, si ce nest pas déjà fait.

Étrangement, le problème semble avoir été limité à Shield TV et non à dautres appareils et téléviseurs Android TV. Il a effectivement lu le contenu répertorié comme 4K HDR en SDR 1080p à la place. Et il semble avoir particulièrement tourmenté le Nvidia Shield TV Pro.

Cela a évidemment contrarié de nombreux utilisateurs, donc une solution sera la bienvenue.

"Amazon a commencé à déployer la nouvelle application sur les appareils Shield, la première étape pour récupérer lUHD", a posté le personnel de Nvidia sur ses forums . Il "faudra environ cinq jours pour arriver à tout le monde".

Le dernier téléviseur Nvidia Shield est disponible en deux modèles, standard et pro. Les deux sont sortis en 2019, le Shield TV standard en forme de tube étant capable de 4K HDR (y compris Dolby Vision sur les téléviseurs compatibles). Il prend également en charge laudio Dolby Atmos.

Le décodeur Shield TV Pro dispose de RAM supplémentaire et de plus de stockage. Il peut également être utilisé comme serveur Plex et est compatible avec Samsung Smartthings Hub.

Ils sont au prix de 149,99 £ et 199,99 £ respectivement.

