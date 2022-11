Now arrive enfin sur les téléviseurs et appareils Android, plus Google TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Désormais, le service de streaming exploité par Sky au Royaume-Uni est enfin disponible sur les téléviseurs Android, les décodeurs, comme le Nvidia Shield, et le Chromecast avec Google TV.

Cela signifie que les téléviseurs intelligents de nombreux fabricants disposent désormais d'une application dédiée au service, notamment les téléviseurs Google et Android de Philips, Sharp, Panasonic et Toshiba.

Il suffit aux utilisateurs de télécharger la dernière version de l'application Now sur le Google Play Store et de se connecter ou de créer un nouveau compte,

Now se distingue de nombreux autres services de streaming en ce sens que vous pouvez acheter des abonnements à durée variable pour différentes formules, notamment Sports, Cinéma et Divertissement. Vous pouvez donc choisir le contenu que vous préférez, qu'il s'agisse d'émissions de télévision en direct et à la demande sur des chaînes telles que Sky Atlantic et SKy Showtime, de l'ensemble de la gamme Sky Sports ou d'une multitude de films actuels et d'archives.

Il est également possible de s'abonner à Hayu, qui donne accès à des centaines d'émissions de télé-réalité.

Les prix commencent à 4,99 £ par mois pour les ab onnements et peuvent être annulés à tout moment (en ne payant que pour le mois en cours).

En plus d'Android TV, Now est disponible sur de nombreux autres appareils, notamment iOS, Apple TV, Fire TV, Roku, Sony, PlayStation et Xbox.

Écrit par Rik Henderson.