Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il propose désormais une excellente offre festive sur Sky Sports qui vous offrira la Premier League et d'autres événements sportifs en direct et à la demande pour seulement 25 £ par mois.

L'abonnement sportif bénéficie d'une réduction de plus de 25 % lorsque vous souscrivez à cette offre avant le 3 janvier 2022.

Vous ne payez que 25 £ par mois sur quatre mois, ce qui vous permet de regarder tous les matchs de Premier League de Sky et toutes les autres chaînes Sky Sports jusqu'à fin avril. Vous pouvez également regarder l'intégralité du championnat du monde de fléchettes.

Les matchs de Premier League diffusés en direct sur Sky Sports pendant la période des fêtes incluent Aston Villa contre Chelsea et Brighton contre Brentford le lendemain de Noël, ainsi que les challengers pour le titre Chelsea contre Liverpool le 2 janvier.

L'offre est disponible pour tous les nouveaux membres Now et les membres existants du Mois du sport qui sont dans les 30 derniers jours de leur offre actuelle.

Il n'y a pas de contrat à signer et les clients peuvent annuler à tout moment - en ne payant que pour le mois au cours duquel ils annulent.

Vous pouvez en savoir plus sur l'offre Sports et comment profiter de l'offre sur la page d'accueil Now ici .

Nous vous recommandons également d'acheter un Boost pour augmenter la qualité d'image à 1080p et l'audio à 5.1. Cela fait une grande différence lorsque vous regardez des matchs.