Le service Skys Now pour obtenir une réduction de prix, des passes de chaînes globales

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de streaming Now réduira le prix de lun de ses pass les plus populaires - labonnement au cinéma.

Actuellement au prix de 11,99 £ par mois , il sera réduit à 9,99 £ par mois à partir de juillet. Cela laligne sur l adhésion à Now s Entertainment, bien que cela ait également changé.

En plus des principales chaînes Sky , telles que Sky Atlantic et Sky One, ainsi que des coffrets provenant de nombreuses sources, le forfait Divertissement comprend désormais laccès au contenu télévisé pour enfants. Cétait auparavant un supplément payant en tant que laissez-passer séparé.

Cela signifie que des émissions comme Nickelodeon, Cartoon Network et Boomerang sont désormais incluses pour un seul abonnement mensuel.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant. Désormais, Boost - le module complémentaire qui augmente la qualité de limage jusquà Full HD (à partir de 720p) et laudio à 5.1 (à partir de la stéréo) - passera à 5 £ par mois. Il sera également nécessaire si vous souhaitez diffuser simultanément sur trois appareils. Sans Boost, les utilisateurs de Now seront limités à la diffusion en continu sur un appareil à la fois à partir de juillet.

Sky a précédemment déclaré à Pocket-lint que Now Boost pourrait être encore amélioré à lavenir , avec des possibilités distinctes 4K HDR et Dolby Atmos.

Les abonnements Sports restent au même prix quavant : 9,99 £ pour une journée daccès, 33,99 £ par mois .

Écrit par Rik Henderson.