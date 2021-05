Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de streaming autonome de Sky, Now (anciennement Now TV), sera mis à jour plus régulièrement à lavenir et ladoption du 4K HDR est au premier plan de ses préoccupations.

Sexprimant lors dun point de presse, le directeur des produits de Sky, Fraser Stirling, a expliqué quil était possible que le module complémentaire Boost sétende au 4K HDR. Il pourrait même obtenir laudio Dolby Atmos à un moment donné.

«Nous essayons toujours de relever la barre de la qualité du contenu», a-t-il déclaré. «Lorsque vous êtes dans un monde de streaming, il y a toujours des défis, mais pas autant quauparavant. Je pense que la beauté du module complémentaire Boost est que [4K HDR] est quelque chose dans lequel nous pouvons vraiment investir.

"Nous nous efforçons toujours doffrir le meilleur niveau de contenu, cest donc quelque chose que nous cherchons définitivement."

Le module complémentaire Nows Boost coûte 3 £ par mois et permet le streaming Full HD plus laudio 5.1. Sans cela, diffuse désormais en 720p et en stéréo.

Dolby Atmos est également possible pour une inclusion future: "Je pense que cela doit arriver à un moment donné", a ajouté Stirling. «Je pense que laudio encodé objet à objet est ce qui va vraiment avec lexpérience [4K HDR].

"Nous examinons comment nous voulons brancher tout cela dans notre infrastructure de streaming et le diffuser. Il faudra peut-être un certain temps avant dy arriver."

Deux autres domaines abordés étaient le nouveau matériel Now et les profils pour le service de streaming.

Sky na actuellement aucun projet de mise à niveau de son Smart Stick . En fait, il se peut quil ne produise plus dappareils dédiés à lavenir, heureux de poursuivre ses progrès en rendant le service disponible sur tous les autres appareils, Smart TV et consoles de jeux.

"Nous navons pas lintention de créer un nouveau bâton de streaming pour le moment. Je pense que laccent est vraiment mis sur lexpérience de toutes les plates-formes que nous avons, puis sur les meilleures plates-formes vers lesquelles se développer."

Enfin, étant donné que la nouvelle expérience utilisateur Now est fortement centrée sur la personnalisation, Pocket-lint a demandé si des profils pourraient arriver sur le service de streaming.

"La possibilité davoir des profils dans lexpérience lorsque vous arrivez dans cette zone de 12 pieds pour quelque chose comme la diffusion en continu, nous en comprenons limportance. Mais nous voulons nous assurer que tous les éléments de personnalisation sous-jacents sont triés en premier", a répondu Stirling .

«Nous voulons nous assurer que nous répondons au besoin de profils avant de passer simplement aux profils. Sinon, tout ce que vous avez vraiment fait à ce stade est de créer un clic de plus à chaque fois que vous ouvrez lexpérience.

"Nous comprenons la nécessité de la personnalisation, que nous avons et que nous améliorons, et comment lattacher aux profils lorsque le moment est venu."

Écrit par Rik Henderson.