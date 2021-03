Maintenant, la télévision est juste maintenant maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Maintenant, la télévision a abandonné la télévision. Au moins en son nom. Le service de streaming de Sky est juste maintenant, maintenant.

En plus dune nouvelle palette de couleurs et dun logo sinueux, le service lui-même obtient un nouveau look brillant sur ses applications TV et mobiles.

Les laissez-passer traditionnels ont également été rebaptisés, le nom de "pass" a également été abandonné. Chaque plan payant est renommé Now Membership, bien que les catégories soient les mêmes: Divertissement, Cinéma, Sports, Enfants et Hayu.

Boost est toujours disponible pour 3 £ par mois, pour mettre à niveau les images en 1080p et laudio 5.1.

Outre le service de télévision, les forfaits Internet sappellent désormais Now Broadband - ce qui explique en partie le changement de nom, nous le soupçonnons.

"Now a toujours été le berceau du divertissement de qualité et lévolution de notre nouvelle marque garantit que, même dans un monde agité, personne ne manque le divertissement quil aime", a déclaré la directrice générale de Now, Marina Storti.

"En passant de Now TV à Now, nous marions notre qualité de classe mondiale avec une simplicité brillante. Cette immédiateté crée une véritable destination et une véritable communauté pour ceux qui aiment et vivent pour le meilleur divertissement."

Vous pouvez consulter toutes les nouvelles offres Now sur le site officiel ici .

Écrit par Rik Henderson.