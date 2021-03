Les clients de la télévision peuvent désormais accéder au contenu à la demande de Sky Sports

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Désormais, les clients de la télévision disposant dun Sky Sports Pass peuvent désormais accéder à plus de 1 000 heures de contenu à la demande. Auparavant, le pass permettait uniquement daccéder aux flux en direct des chaînes Sky Sports.

À partir daujourdhui, cependant, des événements en direct seront disponibles sur demande par la suite pour se rattraper, tandis que des documentaires, des programmes dinformation et des forfaits de faits saillants seront disponibles en streaming à partir dune nouvelle partie du menu Now TV.

Cela était déjà disponible sur le Web et sur mobile, mais il est maintenant ajouté à lexpérience sur grand écran, par exemple via le Now TV Smart Stick , les téléviseurs intelligents et dautres appareils de diffusion en continu.

Une fois quun rendez-vous ou un événement sportif a eu lieu, il sera disponible sur demande jusquà sept jours. Cela inclut tous les matchs de la Premier League diffusés sur Sky Sports.

La nouvelle section de lexpérience utilisateur est divisée en sports, vous pouvez donc facilement trouver laction qui vous intéresse le plus.

Maintenant, la télévision permet daccéder à Sky Sports (plus Entertainment, Sky Cinema et plus) sans avoir besoin dun contrat. Vous pouvez payer par jour (si vous souhaitez accéder à un match ou un événement spécifique) ou par mois. Il en coûte généralement 9,99 £ pour un pass de 24 heures ou 33,99 £ pour un mois. Cependant, il y a souvent des offres pour les nouveaux clients ou les clients qui reviennent.

Par exemple, vous pouvez actuellement obtenir un pass mensuel Sky Sports pour 25 £ par mois pendant les trois premiers mois .

Écrit par Rik Henderson.