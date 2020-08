Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Now TV est une excellente alternative aux services de télévision payants réguliers au Royaume-Uni, car elle na pas besoin de satellite ou dinstallation.

Il offre essentiellement laccès à un large éventail de chaînes Sky et dautres chaînes payantes, de coffrets, de films et de sports, en direct et à la demande. Et tout cela sans contrat ni engagement à long terme.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Now TV, combien cela coûte, quels appareils sont compatibles et plus encore.

Now TV est un service de streaming vidéo appartenant à Sky qui propose une gamme de chaînes de télévision et du contenu à la demande moyennant des frais mensuels sans contrat.

Cest effectivement Sky TV sans avoir besoin dune antenne parabolique. Cependant, vous avez besoin dun haut débit à moitié décent, car tout est diffusé en continu et dun appareil ou dun téléviseur intelligent qui porte lapplication Now TV - mais le support est large et varié, donc cela ne devrait pas être trop un problème.

Il existe un certain nombre de pass Now TV que vous pouvez acheter pour un paiement mensuel glissant, qui peut être annulé à tout moment. Chacun vous donnera accès à un certain nombre de chaînes en direct et, souvent, à des coffrets ou des films à la demande.

Tout le contenu est présenté en 720p et en son stéréo, et peut être visualisé sur deux appareils (sur six enregistrés) simultanément. Cependant, si vous payez pour Now TV Boost en plus de votre (vos) pass (s) existant (s), vous pouvez mettre à niveau cette vidéo jusquà 1080p et son surround 5.1, ainsi que la visionner sur trois appareils simultanément.

Il existe cinq passes TV principales pour Now TV. Vous en achetez une ou plusieurs, chacune vous donnant accès à une suite de chaînes en direct et, le cas échéant, à des coffrets démissions de télévision ou de films à la demande:

Il existe trois options pour Sky Sports: vous pouvez choisir dobtenir un pass dun jour, dune semaine ou dun mois. Ceci est flexible vous permettant de ne payer que pour laction que vous souhaitez. Disons, un laissez-passer dune journée pour la finale de la Coupe de la Ligue, ou un laissez-passer dune semaine pour toute la couverture de lUS Open.

Un pass Sky Sports sur Now TV ninclut pas de contenu à la demande, mais vous obtenez toute la gamme des chaînes Sky Sports à regarder en direct: Main Event, Premier League, Football, Cricket, Golf, F1, Action, Arena et Sky Sports News.

Le Pass Divertissement comprend laccès en direct aux chaînes suivantes: Sky One, Sky Witness, Sky Atlantic, Gold, Comedy Central, Sky Comedy, Syfy, Sky Crime, Sky Arts, Fox, Discovery, MTV et National Geographic.

Vous obtenez également des centaines de coffrets à la demande, y compris des programmes Sky Originals, tels que Save Me Too et The Trip to Greece, et des émissions HBO, telles que Westworld et Game of Thrones.

Le Sky Cinema Pass vous donne accès aux projections en direct sur toutes les chaînes de cinéma de Sky: Premiere, Hits, Comédies musicales, Disney, Harry Potter, Star Wars, Comédie, Thriller, Drame, Sci-Fi & Horror et Super Heroes.

En outre, vous avez également accès à tous les films diffusés sur ces chaînes pour les visionner à tout moment à la demande.

Le Now TV Kids Pass propose une sélection de chaînes de télévision pour enfants à regarder en direct: Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Toons, Nick Jnr. Et Cartoonito.

Vous avez également accès à une vaste gamme démissions et de contenus à la demande de chacune de ces chaînes, ainsi que Sky Kids, Milkshake et plus encore, y compris Peppa Pig, Adventure Time et Teen Titans Go.

Hayu est un service de rattrapage et à la demande dédié aux émissions de télé-réalité américaines, y compris à peu près tout ce que les Kardashian font jamais et Queer Eye.

De plus, vous pouvez acheter un Now TV Boost pour 3 £ par mois pour augmenter la qualité vidéo à 1080p et laudio au son surround 5.1. Le nombre dappareils pouvant être utilisés en même temps passe également de deux à trois.

Vous pouvez enregistrer jusquà six appareils sur un seul compte Now TV et utiliser jusquà deux appareils à la fois (trois si vous payez également pour Now TV Boost).

Vous pouvez également échanger jusquà trois appareils sur votre compte par mois (désenregistrer les anciens appareils liés et en enregistrer de nouveaux).

Now TV a proposé plusieurs appareils par le passé, y compris des décodeurs, mais a simplifié son offre ces derniers temps avec le Now TV Smart Stick .

Avec un prix de vente conseillé à partir de 24,99 £, il offre un accès simple à tout le contenu Now TV (en 720p et stéréo) en le branchant directement à larrière de votre appareil. Il peut également accéder à dautres applications de streaming gratuites et payantes, notamment BBC iPlayer, ITV Hub, BT Sport et Netflix.

Alternativement, il existe des applications Now TV pour un large éventail de téléviseurs, décodeurs, consoles de jeux et autres appareils différents, comme ci-dessous:

Téléphones et tablettes Android

Apple TV

Chromecast

EE TV

iPad

iPhone

Ipod touch

Téléviseurs intelligents LG

Ordinateurs PC et Mac

Playstation 4

Roku

Téléviseurs intelligents Samsung

Xbox One

YouView

Bien que vous nayez pas besoin dun contrat pour un pass Now TV, vous devez en annuler un si vous ne souhaitez pas quil continue, car les frais seront automatiquement prélevés sur votre compte chaque mois.

Vous pouvez également ne pas vouloir payer après une période dessai gratuite.

Il est cependant facile de lannuler.

Rendez-vous simplement sur le site Web NowTV.com dans un navigateur.

Accédez à longlet Mon compte en haut de la page et connectez-vous.

Maintenant, faites défiler jusquà «Passes et bons» et cliquez / appuyez sur.

Vous y verrez tous les laissez-passer auxquels vous êtes actuellement abonné, avec une grande boîte sous chacun vous permettant dannuler.

Appuyez ou cliquez simplement sur cette case et suivez les étapes pour annuler le pass. Facile.

Tout laissez-passer annulé fonctionnera toujours jusquà la date dexpiration.

Vous pouvez également utiliser la même page pour acheter de nouveaux pass ou appliquer les bons que vous rencontrez sur Internet ou via un e-mail de Now TV lui-même.

Écrit par Rik Henderson.