(Pocket-lint) - La saison 3 de The Umbrella Academy s'est terminée avec plus de questions que de réponses, alors autant dire que Netflix avait déjà commandé une saison 4.

Il a été annoncé en août 2022 que le show reviendra pour une "quatrième et dernière saison".

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet jusqu'à présent.

Date de sortie présumée de la saison 4 de The Umbrella Academy

Le tournage de la saison 4 devrait commencer le 6 février 2023, selon Moviesr.net (ce qui a également été confirmé par la star Robert Sheehan ci-dessous). Il pourrait même être terminé en mai.

Source : Robert Sheehan (Klaus Hargreeves)' Instagram live pic.twitter.com/fyKr9pzaHr- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) 9 décembre 2022

Cela signifie que la saison entière pourrait arriver d'ici la fin de 2023, bien que le début de 2024 soit un objectif plus réaliste.

Comment regarder la saison 4 de The Umbrella Academy ?

La saison complète sera exclusivement disponible sur Netflix.

Combien d'épisodes compte la saison 4 de The Umbrella Academy ?

Bien qu'il y ait eu 10 épisodes chacun dans les saisons 1 à 3 de The Umbrella Academy, le showrunner Steve Blackman a confirmé qu'il n'y en aura que 6 dans la saison 4.

"Mais vous allez les adorer", a-t-il posté sur Twitter.

C'est vrai. Mais vous allez les adorer. https://t.co/jV9ysCcPK0- Steve Blackman (@SteveBlackmanTV) 14 décembre 2022

L'intrigue de la saison 4 de l'Umbrella Academy

Regardez ailleurs maintenant si vous voulez éviter les spoilers des saisons 1, 2 et 3.

Après avoir vaincu la majorité de l'Académie Sparrow et une autre version de Reginald, la famille Hargreeves a perdu ses pouvoirs et semble avoir "réinitialisé" le monde à la normale.

Cependant, Sloane (de l'Académie des moineaux) a disparu, les autres frères et sœurs se sont séparés et Ben (qui est maintenant vivant) s'est rendu en Corée du Sud. Nous n'avons pas encore découvert la suite des événements pour l'équipe, bien que, selon le fil Twitter des fans @tua_updates, l'intrigue reprendra neuf ans plus tard, lorsqu'ils devront se réunir pour sauver le monde une dernière fois.

Lisez le résumé complet de la saison 4 ici : pic.twitter.com/8YxQGzqEsY- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) 16 décembre 2022

Le casting et l'équipe de la saison 4 de The Umbrella Academy

L'ensemble du casting original sera de retour, notamment Elliott Page dans le rôle de Viktor, et le superbe Robert Sheehan dans le rôle de Klaus. Maintenant que Ben est de nouveau en vie, Justin H Min sera également plus présent, comme il l'a été dans la saison 3.

La seule autre nouvelle concernant le casting est que Javon Walton (La Famille Addams 2, Euphoria) jouera un rôle actuellement non spécifié dans la nouvelle série.

Comment rattraper The Umbrella Academy ?

Les 30 épisodes des saisons 1, 2 et 3 de The Umbrella Academy sont disponibles sur Netflix.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 4 de The Umbrella Academy ?

Étant donné que tout ce que nous avons vu est la confirmation d'une saison 4, il n'y a pas encore de teaser ou de bande-annonce.

Nous vous tiendrons au courant dès qu'elle apparaîtra. En attendant, profitez du bêtisier de la saison 3 posté ci-dessous.

Vous vouliez les bêtisiers de l'Umbrella Academy ? Eh bien, #TUDUM vous a couvert ! pic.twitter.com/ywbLQanEnP- Netflix (@netflix) 24 septembre 2022

Y aura-t-il une saison 5 de The Umbrella Academy ?

Malheureusement, il a été confirmé que la saison 4 de The Umbrella Academy sera la dernière. Netflix la décrit comme la quatrième et dernière aventure de la famille Hargreeves.

Réunion de famille, Brellies : Nous partons pour une quatrième et dernière aventure. pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm- Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 25 août 2022

Écrit par Rik Henderson.