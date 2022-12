Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Près de quatre ans après sa dernière apparition dans le rôle de John Luther - et 13 ans après la première apparition du personnage sur nos écrans - Idris Elba reprend le rôle de l'excellent mais compliqué détective dans un film intitulé "Luther : Le soleil déchu".

Voici tout ce que vous devez savoir sur Luther : The Fallen Sun, y compris sa date de sortie, son sujet, ce que vous devez regarder avant et comment vous pourrez le regarder quand il sortira.

Luther : The Fallen Sun date de sortie

Mars 2023

Le film Luther : Le film The Fallen Sun sortira en mars 2023. Cette information a été confirmée par Idris Elba et Netflix sur Twitter. La production a commencé en novembre 2021, donc c'est dans les cartons depuis un moment.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pour l'instant, c'est tout ce que nous savons de la date, mais nous pensons qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'une date de sortie exacte soit détaillée. Nous mettrons à jour cette rubrique dès que nous en saurons plus.

Il est de retour....



Luther : The Fallen Sun. Mars 2023.



À bientôt. pic.twitter.com/Biad4JnC7n- Idris Elba (@idriselba) 26 décembre 2022

Comment regarder Luther : The Fallen Sun

Luther : The Fallen Sun sera diffusé sur Netflix à son arrivée. Vous aurez donc besoin d'un abonnement Netflix pour le regarder.

Les cinq saisons de la série télévisée Luther, sur laquelle le film est basé, ont été initialement diffusées par la BBC, mais Netflix a repris le film.

De quoi parle Luther : The Fallen Sun ?

Selon Idris Elba, Luther : The Fall Sun est une "verison à grande échelle de la série télévisée". Il s'agirait d'un thriller sombre - comme l'était la série télévisée - et il a déclaré que les fans de Luther l'adoreraient, tout comme les nouveaux fans.

JustWatch a publié le synopsis du film comme suit : "Un effroyable tueur en série terrorise Londres tandis que le brillant mais disgracié détective John Luther reste derrière les barreaux. Hanté par son échec à capturer le cyber psychopathe qui le nargue désormais, Luther décide de s'évader de prison pour finir le travail par tous les moyens nécessaires."

Luther : The Fallen Sun cast

Luther : The Fallen Sun a été écrit par Neil Cross et réalisé par Jamie Payne.

Les acteurs et actrices suivants ont été confirmés pour le film Luther : The Fallen Sun :

Idris Elba : John Luther

Dermot Crowley : DSU Martin Schenk

Peter Theobalds : DC Williams

Lauryn Ajufo : Anya

Arkady Kachimov : Einar Kuusk

Natasha Patel : Lydia Deng

Andy Apollo : Barman

Cain Aiden : joueur en direct

Callum Chiplin : secouriste

Daniel Eghan : Officier de la police scientifique

Prisonnier : James Travis

Nikki Athan

Cynthia Erivo

Andy Serkis

Jess Liaudin

Que regarder avant le film Luther : Le Soleil Déchu

Luther : Le film The Fallen Sun est basé sur la série télévisée Luther de la BBC, qui a été diffusée pour la première fois en 2010. Il y a eu cinq saisons de la série policière, avec un total de 20 épisodes. Le final de la saison 5 de Luther a été diffusé le 4 janvier 2019.

Idris Elba a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir regardé les saisons précédentes de la série télévisée Luther pour apprécier le film à venir, même si nous pensons que cela ne fera pas de mal de les avoir regardées afin de bien cerner son personnage complexe.

Si vous avez envie de rattraper les cinq saisons de Luther avant la sortie du film, vous pouvez regarder les 20 épisodes sur BBC iPlayer.

Y a-t-il une bande-annonce pour Luther : The Fallen Sun ?

Non, pas encore. Netflix a seulement communiqué la date de sortie et trois images du film Luther : The Fallen Sun.

Il n'y a pas encore de bande-annonce, mais on peut s'attendre à ce qu'elle apparaisse bientôt. Surveillez cet espace et nous vous la communiquerons dès qu'elle sera disponible.

Écrit par Britta O'Boyle.