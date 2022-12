Netflix ajoute des séances d'entraînement Nike pour une remise en forme à domicile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix a annoncé qu'à partir du 30 décembre, il ajoutera à son catalogue une gamme d'entraînements Nike Training Club, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder aux entraînements sur l'appareil de leur choix.

Les séances d'entraînement n'entraîneront pas de frais supplémentaires et fonctionneront sur votre téléviseur, ce qui n'était auparavant possible aux utilisateurs du Nike Training Club que s'ils transféraient l'écran de leur téléphone ou de leur tablette sur un écran plus grand.

Il y aura apparemment plus de 30 heures de vidéo au total, publiées en deux parties. La première, qui arrivera le 30 décembre, comprendra 46 vidéos, dont quelques séries pour vous aider à vous familiariser avec de nouveaux entraînements et techniques.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tout le monde y gagne : les utilisateurs disposent d'une nouvelle gamme de vidéos d'entraînement à suivre qui sont vraiment professionnelles, tandis que Nike obtient une nouvelle vitrine pour faire la publicité de ses programmes de fitness.

Netflix, quant à lui, pourrait y voir un premier pas important vers l'intégration du fitness dans son offre, puisque de plus en plus de personnes choisissent aujourd'hui de s'entraîner devant un guide sur leur télévision lorsque cela est possible.

Pour l'instant, la date de lancement du deuxième lot de vidéos n'est pas très claire, mais Nike indique qu'il y aura 90 séances d'entraînement au total d'ici la fin, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de la première moitié, d'autres étant apparemment prévues "tout au long de 2023".

En attendant l'arrivée des séances d'entraînement, vous n'aurez d'autre choix que de continuer à regarder la télévision et les films sur Netflix - découvrez ce que nous pensons être les meilleures émissions à regarder en boucle en ce moment.

Écrit par Max Freeman-Mills.