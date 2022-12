Le partage de mots de passe Netflix et Disney+ est illégal au Royaume-Uni, selon l'OIP

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il est illégal de partager les mots de passe des comptes de services de streaming avec ses amis et sa famille au Royaume-Uni.

L'Office de la propriété intellectuelle, une branche du gouvernement britannique, a confirmé que le partage des mots de passe de services comme Netlix, Disney+, Spotify et Amazon Prime Video est contraire à la loi britannique.

"Il existe une série de dispositions en droit pénal et civil qui peuvent être applicables en cas de partage de mot de passe lorsque l'intention est de permettre à un utilisateur d'accéder à des œuvres protégées par le droit d'auteur sans paiement", a-t-il révélé (comme le rapporte la BBC).

"Ces dispositions peuvent inclure la violation des clauses contractuelles, la fraude ou la violation secondaire du droit d'auteur, selon les circonstances.

"Lorsque ces dispositions sont prévues par le droit civil, il appartiendrait au fournisseur de services d'engager une action devant les tribunaux si nécessaire."

Il est courant pour les utilisateurs de partager leurs comptes avec d'autres personnes en dehors d'un ménage - quelque chose que Netflix a promis de régler l'année dernière. Il semble maintenant que cela pourrait même entraîner une condamnation pénale.

Cependant, aucun des grands services de streaming n'indique actuellement qu'ils sont prêts à aller aussi loin. Au lieu de cela, Netflix et ses rivaux ont pris ou prennent des mesures pour encourager les gens à créer leur propre compte. Netflix a également ajouté un nouveau niveau Netflix Basic, moins cher et avec publicité, pour ceux qui ont du mal à payer pour les alternatives plus onéreuses.

Écrit par Rik Henderson.