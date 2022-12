Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La bande-annonce de la docusérie Netflix du prince Harry et de Meghan Markle est là.

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord pluriannuel avec Netflix pour produire du contenu par le biais de leur studio de production Archewell. L'accord comprenait des documentaires, des films, des émissions scénarisées, des contenus pour enfants - et même une docusérie mettant en vedette les Sussex eux-mêmes. Le 1er décembre, Netflix a enfin diffusé une bande-annonce pour la série à venir, simplement intitulée Harry et Meghan.

Harry et Meghan : ce qu'il faut savoir

Harry et Meghan est une série documentaire en six parties sur le duc et la duchesse de Sussex. Selon Page Six, Netflix travaille sur le projet depuis un certain temps, filmant le couple dans leur maison de Montecito et lors de leur voyage à New York en septembre 2021.

Le studio n'avait pas confirmé qu'il travaillait sur une docusérie avant de publier une bande-annonce en décembre 2022. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait ce reality show, Harry dit dans la bande-annonce : "Personne ne voit ce qui se passe derrière les portes fermées. Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille." Meghan ajoute ensuite : "Quand les enjeux sont aussi élevés, n'est-il pas plus logique d'entendre notre histoire de notre bouche ?".

Voici comment Netflix a décrit Harry et Meghan dans son communiqué de presse:

"Au fond, leur relation ressemble à beaucoup d'autres : Ils se sont rencontrés, ont vécu une histoire d'amour éclair, sont tombés amoureux, se sont mariés, ont eu des enfants et ont construit une vie basée sur des valeurs communes et un soutien mutuel pour le travail et les ambitions de chacun. Mais le duc et la duchesse de Sussex ne sont pas un couple ordinaire. Leur histoire d'amour est l'une des plus médiatisées de l'histoire, et même les fans les plus avertis n'ont jamais entendu parler de leur histoire de cette façon.



Harry and Meghan est une série documentaire sans précédent en six parties qui explore toute l'étendue de leur relation, depuis les premiers jours de leur fréquentation jusqu'aux défis et aux controverses qui les ont poussés à prendre du recul par rapport à la famille royale. La série comprend des entretiens avec des membres de la famille et des amis qui n'ont jamais parlé publiquement de la relation du couple auparavant, ainsi que des historiens et des journalistes qui dissèquent la façon dont les médias ont influencé la relation de Harry et Meghan avec la famille royale et le Commonwealth en général."

Harry et Meghan : date de sortie

Selon People, Harry et Megan sera disponible en streaming à un moment donné en décembre 2022 - bien que cela n'ait pas été confirmé par Netflix. Page Six rapporte que la docusérie sortira le 8 décembre, mais cette date n'est pas encore officielle.

Harry et Meghan : où regarder ?

La nouvelle série sera diffusée exclusivement sur Netflix. Elle fait partie de l'accord pluriannuel entre les Sussex et Netflix, en vertu duquel leur société de production, Archewell Productions, produira des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants.

Harry et Meghan : acteurs et équipe

Harry et Meghan mettra fortement en avant le Prince Harry et Meghan Markle, naturellement. Mais la série comprend des commentaires d'amis proches et de membres de la famille, dont beaucoup n'ont jamais parlé publiquement de ce qu'ils ont vu ou entendu, et d'historiens sur la relation de la famille royale avec les médias. La série documentaire est réalisée par Liz Garbus, nominée aux Oscars et lauréate d'un Emmy.

Dans une interview accordée à Variety, Meghan a parlé de sa collaboration avec Liz Garbus, réalisatrice de Love, Marilyn en 2012 : "C'est agréable de pouvoir confier notre histoire à quelqu'un - une réalisatrice chevronnée dont j'admire le travail depuis longtemps - même si cela signifie que ce n'est peut-être pas la façon dont nous l'aurions racontée", a-t-elle déclaré. "Mais ce n'est pas pour cela que nous la racontons. Nous confions notre histoire à quelqu'un d'autre, et cela signifie qu'elle passera par son objectif."

Les producteurs exécutifs sont Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin et Mala Chapple.

Harry et Meghan : bandes-annonces

Il n'existe pour l'instant qu'une seule bande-annonce pour Harry et Meghan. Le clip d'une minute présente des images inédites des ex-royaux, notamment des photos de la réception de mariage du couple et des grossesses de Meghan. La bande-annonce montre également Harry et Meghan dans des confessionnaux. Sur une image de Meghan pleurant dans ses mains, on entend Harry dire : "Personne ne voit ce qui se passe derrière les portes closes".

En six épisodes, la série explorera la relation du prince Harry et de Meghan et ce qui a conduit à leur sortie de la famille royale.

