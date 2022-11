La finale de Stranger Things vous fera pleurer, selon les frères Duffer.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Stranger Things prendra fin lorsque le dernier épisode de la cinquième saison sera diffusé et ses créateurs ont laissé entendre qu'il vous fera pleurer.

Matt Duffer des Duffer Brothers a révélé que, lorsque lui et sa fratrie ont pitché la saison finale à Netflix, cela a fait pleurer les grands patrons du service de streaming : "Nous avons fait pleurer nos cadres, ce qui me semblait être un bon signe", a-t-il déclaré lors d'un événement à Los Angeles ce week-end. "Les seules autres fois où je les ai vus pleurer, c'était lors de réunions budgétaires".

Le producteur exécutif Shawn Levy a ajouté qu'indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une télévision de genre, les Duffers ont réussi à faire en sorte qu'il s'agisse des personnes concernées plus que des monstres : "En tant que témoin et ayant été dans cette salle de pitch de deux heures et ayant lu ce premier script... le truc avec ces frères Duffer, c'est que, même si la série est devenue si célèbre, les personnages si iconiques et qu'il y a tellement de choses sur les années 80 et le surnaturel, il s'agit de ces gens. Il s'agit de ces personnages.

"La saison 5 s'occupe déjà si clairement de ces histoires de personnages parce que ça a toujours été l'élément vital de Stranger Things."

Comme l'a publié Netflix sur Twitter la semaine dernière, le premier scénario complet a déjà été livré. Ross Duffer a également révélé que le second est en cours : "Nous avons rendu le premier script il y a quelques semaines et nous sommes sur le deuxième. C'est parti à toute vapeur", a-t-il déclaré lors de l'événement.

Malheureusement, on ne sait pas encore quand le tournage pourrait commencer, et il est donc impossible de savoir quand la cinquième et dernière saison sera diffusée. Nous pensons à 2024, compte tenu de la quantité de travail à fournir. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

