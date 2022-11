Le spécial comédie de Chris Rock sera le premier spectacle en direct de Netflix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix commencera à diffuser des émissions en direct à partir de "début 2023", avec un spécial comédie de Chris Rock qui sera le premier.

Il a été révélé au début de l'année que Netlflix prévoyait de rejoindre d'autres services de streaming, comme Amazon Prime Video et Apple TV+, en diffusant des programmes en direct. Toutefois, contrairement à ses homologues, Netlflix ne diffusera pas d'événements sportifs en direct.

Il se concentrera plutôt sur les émissions spéciales de comédie et les séries télévisées non programmées, comme les émissions de télé-réalité. En fait, elle pourrait même utiliser sa position unique de plateforme technologique pour permettre aux téléspectateurs de voter lors des prochains concours de talents.

Deadline a rapporté en mai que le concours de danse Dance 100 pourrait être le premier à proposer un vote en direct. Il sera animé par Ally Love, instructeur de Peloton, et sera produit au Royaume-Uni par Studio Lambert, la même société de production que The Circle.

Certaines des performances du prochain festival Netflix is a Joke pourraient également être diffusées en direct. On ne sait pas encore qui pourrait y participer, mais les participants précédents comprennent Dave Chappelle, Larry David et Pete Davidson.

Netflix n'a pas encore fixé de date précise pour le lancement de la diffusion en direct de Chris Rock, mais comme il est écrit "début 2023", nous pensons que ce sera au plus tard au printemps.

Écrit par Rik Henderson.