The Sandman saison 2 : Ce que nous savons jusqu'à présent

(Pocket-lint) - The Sandman va revenir sur nos écrans. Après une première saison très réussie sur Netflix, l'adaptation de la bande dessinée va se poursuivre, le producteur exécutif et scénariste original Neil Gaiman ayant confirmé qu'elle avait été reprise.

Cela signifie que les aventures de Morphée, Lucifer et les divers habitants du Dreaming seront de retour avec d'autres histoires sombres et délicieuses.

Voici ce que nous savons à ce jour.

Date de sortie de la saison 2 de The Sandman

Il est beaucoup trop tôt pour mettre une date sur la première de la saison 2 de The Sandman. Netflix n'a annoncé que début novembre 2022 que le "rêve continue". Le tournage n'a pas encore commencé.

Comment regarder The Sandman saison 2

En tant que série originale de Netflix, elle sera exclusive au service de streaming. Vous devrez avoir un compte Netflix, bien que l'on ne sache pas si elle sera incluse pour les abonnés au niveau moins cher Netflix Basic avec publicités. Nous pensons qu'elle le sera, avec des publicités, bien sûr.

Combien d'épisodes y aura-t-il dans la saison 2 de The Sandman ?

La saison 1 de The Sandman compte 11 épisodes, mais rien n'indique encore si ce sera également le cas pour la deuxième saison.

Comment rattraper The Sandman

L'intégralité de la saison 1 de The Sandman est disponible sur Netflix, y compris les 10 épisodes de l'histoire principale et l'épisode 11 de l'anthologie qui n'est pas vraiment nécessaire pour la continuité, mais qui présente deux histoires fantastiques se déroulant autour du monde de Morpheus.

The Sandman saison 2 : intrigue et détails

Détournez le regard maintenant pour éviter les spoilers des saisons 1 et 2.

À la fin de la saison (avant l'épisode d'anthologie), Lucifer Morningstar jure de se venger de Morphée après sa victoire dans la bataille d'esprit pour récupérer son casque en enfer. Nous sommes donc certains de voir cela se produire.

En effet, il est probable que la deuxième saison reprenne le comic #20 de The Sandman et le livre de poche Season of Mists. Dream retourne en Enfer pour sauver Nada, que nous avons vue dans l'épisode 4 de la première saison de la série. Il en résulte une tournure d'événements que même le Seigneur du Rêve n'aurait pas pu prédire.

La saison pourrait également se dérouler dans le cadre des événements de A Game of You, le prochain livre de poche de la série de bandes dessinées.

Les acteurs et l'équipe de la saison 2 de The Sandman

Le casting et l'équipe de la saison 2 n'ont pas encore été révélés. Il est probable que les principaux protagonistes seront de retour, avec Tom Sturrdige dans le rôle de Dream, Vivienne Acheampong dans celui de Lucienne, Patton Oswalt dans celui de Matthew the Raven et Gwendoline Christie dans celui de Lucifer Morningstar.

Une déclaration du créateur et scénariste des bandes dessinées The Sandman et producteur exécutif de la série, Neil Gaiman, laisse entendre qu'ils seront de retour, aux côtés du reste de l'équipe de production :

"J'ai l'immense plaisir de dire qu'en collaboration avec Netflix et Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer et moi-même allons donner vie à encore plus d'histoires de The Sandman", a-t-il déclaré.

"Personne ne sera plus heureux que les acteurs et l'équipe de Sandman : ce sont les plus grands fans de Sandman qui existent. Et maintenant, il est temps de se remettre au travail".

Y a-t-il déjà une bande-annonce pour la saison 2 de The Sandman ?

La deuxième saison vient tout juste d'être annoncée et le tournage n'a même pas encore commencé, il faudra donc attendre un certain temps avant de voir une bande-annonce complète.

Il existe cependant une brève vidéo teaser, postée sur Twitter par Gaiman.

Les rumeurs sont vraies. Netflix est ravi que vous soyez si nombreux à regarder Sandman, et la chose que nous espérions tous voir se produire... s'est en effet produite... pic.twitter.com/zc5CrhsdZK- Neil Gaiman (@neilhimself) November 3, 2022

The Sandman sera-t-elle renouvelée pour une troisième saison ?

Nous l'espérons. Il n'y a cependant aucune confirmation dans un sens ou dans l'autre. Seule la deuxième saison a été commandée pour l'instant.

Écrit par Rik Henderson.