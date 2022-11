La version avec publicité de Netflix ne fonctionne pas sur l'Apple TV au lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La version à prix réduit de Netflix avec publicité est désormais disponible dans un certain nombre de pays, mais les abonnés constatent qu'elle ne fonctionne pas sur leur Apple TV.

Le nouveau volet Netflix Basic avec publicité est désormais disponible et ne coûte que 4,99 £ / 6,99 $ / 5,49 € par mois, mais vous ne pourrez pas réellement regarder de contenu si vous essayez de le faire sur un boîtier Apple TV. En effet, le nouveau niveau n'est pas encore pris en charge, même si Netflix affirme qu'il le sera un jour.

La raison pour laquelle le niveau de base avec publicités ne fonctionne pas sur le matériel Apple TV n'est pas encore claire. La société aurait dit aux utilisateurs qu'ils n'avaient qu'à utiliser d'autres appareils pour regarder leur contenu ou à mettre à niveau leur forfait - une réponse peu satisfaisante alors que le but de ce nouveau niveau est de faire des économies.

Il est intéressant de noter que le nouveau niveau de Netflix fonctionne comme prévu sur d'autres appareils Apple, y compris le nouvel iPhone 14, mais il semble que les abonnés devront attendre une mise à niveau de l'application s'ils veulent regarder sur le grand écran.

L'absence de prise en charge de l'Apple TV n'est pas le seul problème. Outre l'affichage de publicités avant et pendant les émissions de télévision et les films, Basic with Ads limite également les utilisateurs à un seul flux par compte et à une qualité d'image de 720p. Ils ne peuvent pas non plus télécharger de contenu pour le visionner hors ligne.

Le volet Netflix Basic with Ads est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée du Sud et au Mexique. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent passer à un forfait Netflix moins cher dès aujourd'hui.

Écrit par Oliver Haslam.