Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alors que nous attendons toujours que la troisième saison débarque sur Netflix, la société a déjà annoncé que la série a été renouvelée pour une autre saison. C'est vrai, la saison 4 arrive, mais ce ne sera pas The Witcher tel que vous le connaissez.

Dans une décision qui a déjà choqué les fans de la série, la société a annoncé que le rôle principal de la série a été modifié.

Henry Cavill ne sera plus Geralt de Rivia, c'est Liam Hemsworth qui reprendra le rôle pour la quatrième saison.

La nouvelle est tombée peu de temps après la confirmation officielle que Cavill allait reprendre son rôle de Superman dans l'univers DC, avec une scène au milieu du générique dans Black Adam.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bien sûr, beaucoup ont supposé que ces deux annonces étaient liées et que Cavill ne pouvait pas jouer les deux rôles, et qu'il a donc choisi le salaire - supposé - plus important qui accompagne le rôle de DC.

Que cela soit vrai ou non ne sera probablement jamais confirmé, mais l'annonce de Liam Hemsworth devenant Geralt n'a pas été largement acceptée comme un mouvement positif.

Dans le communiqué de presse, Hemsworth déclare qu'en tant que fan de Witcher, il est "aux anges" de jouer le rôle principal, nous ne pouvons qu'espérer qu'il porte le rôle aussi bien que Cavill l'a fait au cours des deux dernières années.

Au moins, Netflix a fait ce qu'il fallait et nous a donné une longue période de préavis, de sorte que lorsque le changement se produira dans un an environ, ce ne sera pas une énorme surprise.

Écrit par Cam Bunton.